Abierta la convocatoria de subvenciones a entidades deportivas de elite no profesionales

Actualizada 23/04/2019 a las 11:36

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado las ayudas a entidades deportivas de Pamplona por su participación en competiciones nacionales oficiales de élite, de carácter no profesional, en categoría absoluta durante la temporada 2018-2019. Están dotadas con un total de 436.000 euros. Las solicitudes se deberán presentar de forma telemática, en la Sede Electrónica del Ayuntamiento Pamplona, a través del trámite ‘solicitud electrónica de subvenciones para personas jurídicas’. El plazo concluye el 30 de abril.

La finalidad de estas ayudas es apoyar la participación de equipos y deportistas de Pamplona en las competiciones nacionales oficiales de élite, de carácter no profesional y en categoría absoluta, por motivos como la promoción del nombre e imagen de Pamplona más allá de Navarra, la visibilidad de referentes masculinos y femeninos en deportes competitivos oficiales de máximo nivel de cara a la promoción deportiva y el impacto económico y turístico de la ciudad. Esas competiciones deben desarrollarse en la temporada deportiva 2018-2019, entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto. Para deportes con temporada deportiva anual el periodo de actividad subvencionable irá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Algunas de las novedades de esta convocatoria respecto a la del año anterior son la posibilidad de repartir dinero sobrante tras realizarse el segundo pago entre las entidades con una previsión de gastos más ajustada y con un mayor trabajo en los específicos criterios sociales de la convocatoria. Asimismo, se establecerá la obligatoriedad de asociar determinadas etiquetas informativas para la ciudadanía en la difusión de las actividades, de acuerdo con una previa evaluación municipal, en aspectos como la deportividad, la igualdad, el encaminamiento deportivo o la integración, entre otros.

DEFINICIONES DE CONCEPTOS

Se consideran ‘competiciones nacionales oficiales de élite de carácter no profesional’ las ligas regulares oficiales de ámbito estatal, no reconocidas como profesionales por el Consejo Superior de Deportes, que son organizadas por las correspondientes federaciones deportivas en las tres primeras categorías absolutas de un deporte. Excepcionalmente, tendrán esa consideración los campeonatos, copas o supercopas de España oficiales, de carácter no profesional y categoría absoluta, siempre y cuando están integrados en una parte del calendario oficial de alguna de las ligas regulares del punto anterior. Por último, se incluyen como competiciones nacionales oficiales de élite de carácter no profesional otras participaciones a lo largo de la temporada de los equipos subvencionados siempre que hayan participado en alguna liga regular oficial, las competiciones tengan ámbito estatal y estén integradas en el calendario oficial de la respectiva federación deportiva española.

Se entiende como ‘categoría absoluta’ al rango de edades de la categoría ‘senior’ y al número limitado y reducido de deportistas que, procedentes de otras categorías inferiores o superiores a la ‘senior’, y pueden participar para completar equipos de categoría ‘senior’ en una determinada temporada, de acuerdo con la reglamentación federativa oficial de cada deporte.

VALORACIÓN Y GASTOS

La convocatoria reparte sus 436.000 euros de presupuesto en dos líneas. Por una parte, se destinarán 180.000 euros a equipos de la máxima categoría nacional de un deporte, que ejecuten un presupuesto superior a 650.000 euros; por otra parte, se derivan 256.000 euros al resto de equipos que se presenten a esta convocatoria. En ningún caso, la entidad beneficiaria recibir más de un 20% del presupuesto de gastos presentado, con unos límites según la categoría nacional en la que compita.

Se consideran gastos subvencionables la inscripción en la competición, licencias, otras cuotas federativas y arbitrajes; el alquiler de las instalaciones deportivas; los desplazamientos, alojamientos y manutención durante los desplazamientos; el material deportivo fungible propio del deporte, la indumentaria y el material de botiquín; y la gestión y administración de la entidad deportiva, y compensaciones económicas a personal técnico (entrenadores, delegados y fisioterapeuta, si hubiera) y jugadores.

La ayuda que se conceda a cada entidad se basará en los criterios objetivos de valoración establecidos en las bases de la convocatoria. Se ha establecido un porcentaje según categoría del equipo, sexo y tipología del gasto subvencionable para el que se pide ayuda; se valorarán también las acciones de la entidad que potencien el efecto social de la actividad (acciones de igualdad o acciones de valores sociales). Por último, se ha determinado una reducción de la ayuda por sanciones muy graves con carácter firme en vía administrativa impuestas a la entidad en materia deportiva.

