Actualizada 15/04/2019 a las 11:52

El Ayuntamiento, a través de la Policía Municipal de Pamplona, va a participar en el proyecto europeo CLARA (Comunidades Locales de Aprendizaje contra el Racismo, la Xenofobia y los discursos del odio), financiado por la Comisión de Europea. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la incorporación a esta iniciativa que pretende mejorar la formación de la policía en esta problemática y desarrollar sistemas de apoyo a las víctimas que mejoren la eficacia de la acción policial comunitaria.

El objetivo de CLARA es mejorar las capacidades de las autoridades locales, en particular la de las policías municipales, para prevenir, identificar, mediar y luchar contra los incidentes racistas y xenófobos y, en especial, contra los discursos y delitos de odio que amenazan la convivencia pacífica en las ciudades. Este proyecto ha sido aprobado en la convocatoria europea de 2018 de prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, en particular los crímenes y discursos del odio, del programa ‘Rights, Equality and Citizenship (REC): Derechos, Igualdad y Ciudadanía’ de la Comisión Europea.

CLARA se lleva a cabo fundamentalmente en España, con algunas acciones transnacionales, en particular las que tienen que ver con las buenas prácticas y el know how desde la experiencia de la ciudad inglesa de Bradford y la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR). El proyecto cuenta con el Ayuntamiento de Madrid como entidad coordinadora y forman parte, además del Ayuntamiento de Pamplona, los consistorios de Fuenlabrada, Leganés, Málaga, Córdoba, Salamanca y Elche, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dinamia Sociedad Cooperativa y Bradford Hate Crime Alliance (Reino Unido).

El proyecto se centra, concretamente, en dos aspectos. Por una parte, busca mejorar la formación de la policía local, en este caso la Policía Municipal de Pamplona, a través de sistemas de formación prácticos e innovadores basados en comunidades de aprendizaje (Mutual Learning Communities), en los que policías locales y comunidades pueden intercambiar conocimientos y desarrollar estrategias de convivencia pacífica. Por otra parte, se trata de desarrollar sistemas de seguimiento y apoyo a las víctimas y a las comunidades locales que mejoren la eficacia de la acción policial comunitaria desde un punto de vista preventivo y de mediación. La presencia en este proyecto europeo junto a una decena de entidades e instituciones facilitará la incorporación de lecciones buenas prácticas de otras ciudades y de policías locales europeas en el ámbito de la prevención, identificación y lucha contra los incidentes racistas y xenófobos que se puedan producir.

La participación en este proyecto europeo tiene un coste para el Ayuntamiento de Pamplona de 23.219,86 euros, estando financiado por la Comisión Europea el 66%, es decir, 15.479,90 euros. Con su presencia en esta iniciativa Pamplona se compromete a constituir una Comunidad Local de Aprendizaje, a desarrollar un plan formativo, a participar en encuentros estatales junto a otras Comunidades Locales de Aprendizaje, a validar el sistema de seguimiento diseñado por la Universidad de Salamanca y a participar en las reuniones del proyecto y en una visita de estudio a Bradford.

