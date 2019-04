Abierta la convocatoria para la primera residencia artística en Pamplona

Actualizada 02/04/2019 a las 12:49

El Equipo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona ha publicado la convocatoria para la primera residencia artística ‘Pamplona-Iruña: ciudad como ecosistema’ que busca concienciar a través del arte de la importancia de la sostenibilidad. Esta iniciativa, organizada en colaboración con el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, permitirá a una persona trabajar de 6 a 8 semanas y contar con una dotación económica de 5.250 euros para crear una obra que quedará en la sala de exposición temporal del Museo de Educación Ambiental.

El plazo para presentar los proyectos a la convocatoria está abierto hasta el 1 de junio. Se pueden presentar artistas, personas del campo de la investigación o agentes de procedencia cultural y/o artística de Navarra o residentes en la Comunidad Foral en el momento de la convocatoria. Las bases recogen que el proyecto artístico ha de ser una invitación a la ciudadanía a reflexionar sobre su ciudad y la capacidad que tiene con sus acciones para generar cambios hacia una Pamplona más sostenible. La resolución de la convocatoria se notificará en el plazo de un mes desde el cierre de convocatoria.

UN ECOSISTEMA QUE PUEDE TRANSFORMARSE

Los objetivos de la residencia son trasladar la idea de que ciudad es un ecosistema dependiente pero con capacidad de transformación; impulsar la reflexión en la ciudadanía a través del proyecto; incidir sobre la posibilidad que tienen las personas para generar cambios, y utilizar el arte como elemento comunicador del medio ambiente.

La residencia se desarrollará en el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2019, mes en el que se presentará el proyecto final. La obra se inaugurará en el Museo de Educación Ambiental en octubre. Este espacio municipal acoge la campaña de actividades ‘Educándonos en la sostenibilidad’ dirigida a los escolares y la ‘Escuela de Sostenibilidad’, una programación trimestral donde se desarrollan exposiciones, charlas y talleres para todo tipo de públicos. Además, está abierto a que colectivos y escuelas puedan desarrollar actividades relacionadas con temáticas socio-ambientales por lo que la obra servirá para enriquecer los recursos con los que ya cuenta.

DESARROLLO DE LA OBRA EN EL CENTRO HUARTE

La persona seleccionada contará con un espacio de trabajo en el Centro Huarte y podrá hacer uso de los medios técnicos y tecnológicos existentes allí. Además, contará con seguimiento y asesoramiento por parte del equipo de este recurso cultural, así como del Equipo de Educación Ambiental. De la dotación de la convocatoria, 2.500 euros se destinarán para la producción del proyecto y 2.750 euros son en concepto de honorarios y cesión de derechos de exhibición.

Las solicitudes se remitirán a educacionambiental@pamplona.es. Toda la información se puede consultar en la convocatoria, en la web del equipo de educación ambiental www.educacionambiental.pamplona.es y en el teléfono 948420984. En la solicitud se incluirán, junto con la explicación de la idea y la motivación del proyecto, imágenes de trabajos previos y/o relacionados con la propuesta para facilitar la comprensión del proyecto, el calendario de trabajo estimado y el presupuesto del gasto de producción.

VALORACIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO

Entre los criterios de selección están la calidad artística del proyecto; la innovación y la originalidad; la adecuación a la temática propuesta, al espacio expositivo, a los objetivos planteados y a las condiciones técnicas; que el proyecto sea factible teniendo en cuenta los recursos económicos y el calendario; y la experiencia/cualificación de la persona que se presenta. Aunque no es un requisito obligatorio se valorarán positivamente los proyectos que propongan el uso de materiales reutilizados en su elaboración.

A modo de contextualización, en las bases de la convocatoria se explica que aunque la ciudad es un ecosistema, ya que hay un continuo intercambio de recursos, energía, residuos e información, se diferencia de un ecosistema natural por no poseer un metabolismo de ciclo cerrado ni una fuente de energía inagotable. Por eso, por ejemplo, los residuos en los ecosistemas naturales no son tales ya que lo desechado por un ser vivo se convierte en recurso para otro (funcionamiento cíclico) mientras que en la ciudad, tras el uso se generan residuos que en su mayoría no se utilizan y acaban enterrados en un vertedero (funcionamiento lineal). La ciudad depende de otros ecosistemas, como el medio rural, para conseguir recursos y obtener energía, y su funcionamiento les afecta directamente.

También se indica que a pesar de ello la ciudad tiene mucha capacidad de cambio y puede transformarse para parecerse cada vez más a un ecosistema natural. Impulsar la economía circular en el uso de los residuos, apostar por el transporte público y la bici como medio de transporte o apoyar huertos en la ciudad pueden generar cambios que lleven a una ciudad menos dependiente y más saludable para sus habitantes y su entorno. En todo ello la ciudadanía juega un papel clave.

