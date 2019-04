Cuentos y taller para hablar a los más pequeños sobre el trabajo infantil

Actualizada 01/04/2019 a las 11:52

La Red de Bibliotecas Públicas de Navarra, Traperos de Emaús y la Asociación de amigos del Kamishibai están colaborando en una campaña itinerante que este martes, 2 de abril, llega a la Biblioteca Pública de San Jorge. A las 17.30 horas tendrán lugar en su interior dos actividades. Por un lado, se ofrecerá un cuento en formato kamishibai y, por otro, un taller de realización de muñecas de trapo. Esta propuesta es itinerante ya en enero, febrero y marzo ha pasado por las bibliotecas de San Pedro, Iturrama y Txantrea. Además, del 1 al 5 de abril la biblioteca albergará una exposición fotográfica sobre el sector del cuero en Bangladesh.

Las propuestas para el martes 2 de abril están destinadas a un público de 4 a 10 años (aunque los menores de 4 a 8 deberán asistir acompañadas por una persona adulta). Son actividades gratuitas, aunque requieren inscripción previa en la propia biblioteca, con un máximo de 20 participantes.

El kamishibai es ‘El sueño de Lu Shzu’, la historia de una niña china que sueña con poseer una de las muñecas que ella misma fabrica en una cadena de producción con mano de obra infantil y a la que no puede acceder. Después, un taller de confección de muñecas de trapo demostrará como para que los niños tengan un juguete no es necesario que Lu Shzu trabaje. Los menores que se apunten no tendrán que aportar ningún material, ya que los pondrá la organización.

La exposición ‘El sector del cuero en Bangladesh’ es una exposición fotográfica con instantáneas a gran tamaño del premiado activista y fotógrafo bengalí GMB Akash. Sus fotos pueden también servir de inspiración para quienes decidan participar en el concurso de microrrelatos, convocado en euskera y castellano (categorías infantil y jóvenes/adultos) cuyas bases pueden descargarse en www.setem.org/navarra.

La campaña ‘Ropa Limpia’ es una iniciativa en red de ONG, sindicatos y consumidores que busca trabajar para mejorar las condiciones de las personas que trabajan en la industria global de la confección. Presente en 17 países europeos, en la comunidad foral la campaña está articulada a través de Setem Navarra. La idea es equiparar las condiciones de trabajo a lo marcado por la OIT y minimizar el impacto de la producción textil en al medio ambiente.

