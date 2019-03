Teatro al Punto lleva al Civivox Mendillorri sus 'Descarriadas'

Actualizada 13/03/2019 a las 12:17

‘Descarriadas’ es un viaje a un pasado no tan lejano, un monólogo teatral en el que se da voz a una mujer y sus recuerdos, recuerdos de un estigma y una culpa castigadas por la moral vigente en aquella época franquista. Civivox Mendillorri acoge la representación de esta obra que recuerda a las mujeres internadas en supuesto reformatorios femeninos, donde se las sometió a torturas de todo tipo, incluyendo el robo de sus bebés. Comenzará este sábado, 16 de marzo, a las 20 horas, entradas a 6 euros que se pueden adquirir en el propio civivox y en www.pamplona.es.

El espectáculo nace de la necesidad de hablar de una parte callada de la historia reciente de España, los abusos realizados por parte del Patronato de Protección a la Mujer. Hablar de esas mujeres es necesario para comprender lo que se es y para evitar lo que no se quiere ser. Y una vez que se sabe lo que ha ocurrido, que se logra destapar la caja de esa memoria que se ha mantenido oculta durante demasiado tiempo, es imposible no querer contar. El origen surge tras el descubrimiento de la existencia en España, no hace tantos años, de supuestos ‘reformatorios’ o ‘colegios para chicas descarriadas’, que eran cárceles en las que se internaba a mujeres que no se consideraban ejemplos de la moralidad vigente. Los maltratos físicos y psicológicos a los que eran sometidas se acentuaron hasta el punto de que a muchas de las mujeres que acudían embarazadas les robaron sus bebés. Estos centros estuvieron funcionando hasta 1983.

Estos hechos históricos son apenas conocidos, pero varios libros, noticias en prensa, materiales jurídicos y gráficos dan cuenta de ellos, y dan pie a una investigación por parte del equipo, que concluye con la búsqueda de testimonios directos de varias mujeres que fueron internadas en estos reformatorios. La pieza se concibe como un monólogo interpretado por una actriz, porque esta historia fue vivida por mujeres. El formato, además, trata de reflejar la individualidad a la que fueron arrastradas, la incomunicación que les estaba impuesta. Es, ante todo, un espectáculo que rinde homenaje a unas mujeres que estuvieron sometidas al silencio.

Teatro al Punto es una compañía de teatro fundada por Paloma Rodera y cuenta con un grupo interdisciplinar de trabajo en el que participan arquitectos, actores, artistas plásticos… La compañía trabaja con proyectos de experimentación teatral, explorando distintos formatos y conjugando en una misma pieza diversos lenguajes artísticos. En su trayectoria de una década han realizado obras teatrales, como ‘Descarriadas’, que exploran los límites de la escénico. El equipo de la obra se compone en su mayor parte por mujeres. Lo conforman Laia Ripoll en la dramaturgia, Paloma Rodera en la dirección, Luna Paredes en la interpretación, Laura Ferrón en la escenografía, Irene Maquieira ha realizado los arreglos musicales, Sergio Balsera ha diseñado la iluminación, Ana Dévora se ha encargado de las audiovisuales y Carlos Fapresto ha asesorado en la gestión y producción del espectáculo.

Selección DN+