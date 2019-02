El Tribunal de Cuentas no ve daño de Andía en los fondos de Egüés

Actualizada 07/02/2019 a las 09:12

Las demandas del Ayuntamiento del Valle de Egüés y de la sociedad pública municipal Andacelay SL contra el que fuera alcalde y presidente, entre 2003 y 2013, José Anastasio Andía García de Olalla, elegido por UPN, sufrieron este miércoles un nuevo revés.

El Tribunal de Cuentas, en un fallo recurriere ante la Sala, desestimó la denuncia que presentó por su gestión al frente de las empresas públicas. La juez, que en otra vista no apreció responsabilidad por la compra de preferentes, concluyó aquí que no había quedado acreditado daño efectivo y evaluable económicamente en los fondos públicos del Consistorio por la conducta de Andía. El fallo concluye que no cabe considerar su gestión “generadora de responsabilidad contable”. En el proceso se había fijado la cuantía del procedimiento del Consistorio frente al ex edil en 981.388 euros que, de acuerdo a esta sentencia , finalmente no tendrá que abonar.

El fallo del Tribunal de Cuentas, firmado por la que fuera ministra Margarita Mariscal De Gante y Mirón, se dio a conocer este miércoles a las partes. Concluye, a expensas de una apelación, el procedimiento puesto en marcha después de que la Cámara de Comptos enviara un informe en el que había alertado de posibles responsabilidades penales y contables en la gestión de las empresas públicas de Egüés. El caso fue archivado en Aoiz y está pendiente de una apelación en la Audiencia Provincial.

Un primer informe descartaba responsabilidades contables. Dejaba la duda en una subvención para la reforma de la iglesia de Ibiricu. El caso siguió su curso y en noviembre se celebró el juicio del que ahora ha salido la sentencia.

En el fallo se analizan adelantos y pagos dentro de la sociedad formada con Nasipa para promover viviendas.

