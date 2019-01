Lo que echan de menos los vecinos de Lezkairu

Actualizada 08/01/2019 a las 08:21

Fue una de las cosas que Sus Majestades de Oriente no pudieron traer a los vecinos del barrio de Lezkairu. Sin embargo, la insistencia de quienes residen allí hace que su voz pueda ser escuchada y no decaiga el ánimo. A sabiendas de que forman parte de una de las zonas en expansión de Pamplona, los vecinos hacen un llamamiento para que se fomenten nuevos servicios, no solamente parcelas de construcción. Con numerosos locales de restauración, bazares, farmacias, asesorías y hasta una esc

Selección DN+