El TAN anula la decisión municipal de ceder Palacio Redín y Cruzat a Plazara

Actualizada 16/10/2018 a las 14:28

El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha anulado la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de ceder el uso del Palacio Redín y Cruzat a las entidades que forman el colectivo Plazara, han informado en conferencia de prensa los concejales de UPN Enrique Maya y María Caballero.



La edil regionalista ha afirmado en ese sentido que con esta decisión del TAN queda demostrado que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y sus socios de gobierno "no tienen ningún problema en saltarse la ley y la normativa municipal para privilegiar a sus amigos".



La resolución del TAN, ha comentado Caballero, anula la cesión "por no ser conforme a derecho", ya que no se acredita la existencia de un convenio de colaboración y el decreto municipal tampoco se ajusta a la Ordenanza de uso y funcionamiento de los centros comunitarios.



Según la concejala regionalista, "estamos ante una escandalosa gestión amiguista de los bienes públicos que se viene produciendo durante toda la legislatura".



"Si eres amigo del alcalde, te eximimos del pago de tasas, si no, a abonarlas; si eres amigo del alcalde, te regalamos un palacio, si no, te buscas la vida; si eres amigo del alcalde, te puedes montar un bar ilegal y no pagar impuestos ni pasar inspecciones, si no, a cumplir con la ley; si eres amigo del alcalde, se te contrata con un tribunal amañado, si no, a la cola del paro", ha afirmado.



Caballero, que ha denunciado que en este edificio se han llevado a cabo "actividades politizadas", ha exigido "el cumplimiento inmediato de la resolución judicial y la asunción de responsabilidades políticas".



Por otro lado, el portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha denunciado que, en la próxima sesión de la Gerencia de Urbanismo, los grupos de Bildu y Geroa Bai llevarán para su aprobación la adjudicación de dos lotes de un contrato para la redacción de los planes del primer y segundo Ensanche, y en el primer caso el condicionado obliga a las empresas redactoras a aplicar las determinaciones del Proyecto de Amabilización.



"Vistas las previsiones electorales", ha indicado Maya, Asiron pretende "consolidar, cerrar a cal y canto y echar el candado" la amabilización del primer Ensanche, lo que ha calificado como "un brindis al sol y una barbaridad desde el punto de vista técnico".

Selección DN+