Presentadas las bases del proyecto de la futura escuela infantil en Lezkairu

08/10/2018

El Ayuntamiento de Pamplona va a iniciar los trámites para la construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Lezkairu. Se prevé un centro con capacidad para 114 menores de 0 a 3 años a jornada completa o media jornada, con la novedad de contar también con un espacio para que las familias puedan compartir esa educación y crianza de sus hijos e hijas. La inversión total estimada es de 1,9 millones de euros. Se prevé que el centro pueda ser una realidad en el curso 2020 – 2021. Como primer paso, la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona ha conocido esta mañana las bases de la contratación del proyecto arquitectónico del edificio, trabajo que está valorado en 90.000 euros.

Este centro se ubicaría en una parcela junto a la plaza de la Igualdad, frente a las instalaciones deportivas de Lezkairu y colindante con la calle Valle de Egüés. Sería un edificio de nueva construcción de unos 1.900 m2, incrementados por el patio exterior y las zonas de urbanización. Esta escuela, además, satisfará la demanda en un barrio de reciente creación con un fuerte potencial de demanda de infraestructuras educativas en los próximos años.

La concejala delegada de Cultura y Educación y presidenta del organismo autónomo de Escuelas Infantiles Municipales, Maider Beloki, y el gerente del organismo autónomo, Alfredo Hoyuelos, han presentado las líneas en las que se está trabajando. La escuela infantil de Lezkairu ofrecerá los servicios de jornada completa, media jornada y espacio familiar, por lo que se concibe como un centro educativo público innovador con esos tres servicios complementarios y simultáneos. A jornada completa se prevé que pueda acoger a 71 menores de 0 a 3 años y a media jornada a otros 43 niños y niñas. Además, podrá acoger a turnos a 108 familias para el servicio de “espacio familiar”. Trabajarán en el centro una persona en dirección y 14 educadoras infantiles, además de personal de servicios.

El espacio familiar, por su parte, es un ámbito educativo donde las familias pueden permanecer con sus hijos e hijas y encontrar propuestas que acompañen, de forma adecuada a los progenitores en su crianza. Si en la escuela infantil los padres y madres dejan a sus hijos e hijas un tiempo en el centro, en el espacio familiar permanecen durante todo el tiempo con los menores y, a su vez, están acompañados por profesionales durante esos momentos. Ese espacio familiar puede atender a 108 familias. Un espacio similar existió en Hello Buztintxuri, pero en el caso de Lezkairu hay previsión de que está abierto mañana y tarde.

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

En líneas generales, se pretende crear un edificio que disponga de zonas de acceso, vestíbulo principal con guarda-silletas y plaza central con taller. Acogerá tres módulos de jornada completa (2-3 años, 1-2 años y 0-1 año) y dos módulos de media jornada (2 y 3 años, 0 y 1 año), todos compuestos de aula, taller, dormitorio, baño, comedor y almacén). El espacio familiar contará con dos aulas, una para 6 niños y niñas menores de 12 meses y sus acompañantes (uno por menor) y otra para 12 niños y niñas de 1 a 3 años y sus acompañantes (uno por menor), taller, baño, aseo, cocina doméstica y sala de reunión. Además, el edificio contará con otras dependencias como zona de servicios con sala de reuniones y despacho de dirección; zona de cocina con comedor, oficios, almacenes y lavandería; vestuarios y servicios masculinos y femeninos.

El edificio se desarrollará básicamente en una planta, independiente, dedicado exclusivamente al tramo educativo de 0 a 3 años y de fácil acceso desde la calle. Se quiere que el proyecto tenga una especial atención de los espacios exteriores, tradicionalmente descuidados. Cada grupo de menores deberá tener acceso directo al exterior, que será amplio para potenciar el diálogo dentro-fuera, y rico en estímulos sensoriales. Se generará una zona de patio exterior cubierta y otra zona exterior al aire libre.

OBRAS POR VALOR DE MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS PARA CUMPLIR LA NORMATIVA FORAL

Este proyecto en Lezkairu se enmarca en el programa de reformas y adecuación de las escuelas infantiles municipales a la normativa regional, que emprendió el Ayuntamiento de Pamplona en 2016. Ese programa supone la inversión de más de 2 millones de euros hasta 2020 en obras de acondicionamiento y mejora de siete centros que no cumplían los requisitos establecidos en el Decreto foral 28/2007, por el que se regula el primer ciclo de educación infantil y se establecen los requisitos que deben cumplir los centros que lo imparten, así como los contenidos educativos del mismo.

En estos momentos, ocho de los doce centros de titularidad municipal se adaptan a esa normativa. Se trata de las escuelas infantiles José María Huarte, Hello Buztintxuri, Hello Azpilagaña, Printzearen Harresi, Goiz Eder, Izartegi, Mendillorri y Haurtzaro, esta última tras obras llevadas a cabo el curso pasado. En estos momentos, se está actuando en Hello Egunsenti, con una inversión de más de 500.000 euros para adecuar las instalaciones a la legalidad. En los próximos dos años está previsto acometer las obras en Donibane y Mendebaldea, que requieren partidas presupuestarias mayores, en torno a los 600.000 y 1.000.000 euros, respectivamente.

Los problemas estructurales que tiene la E.I. Rochapea tienen difícil solución un elevado coste, por lo que el Ayuntamiento de Pamplona tomó la decisión de, una vez ejecutadas las actuaciones previstas en las distintas escuelas infantiles, cerrar ese centro y convertirlo en un espacio familiar para padres, madres, hijas e hijas de 0 a 3 años como lugar de convivencia y experiencias pedagógicas.

