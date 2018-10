Nace un nuevo cine club en Civivox Condestable diseñado para jóvenes

Actualizada 05/10/2018 a las 13:19

Condestable abre sus puertas al cine juvenil y presenta para todos los domingos una oferta estable de cine juvenil que revisará, desde la edad dorada del cine mudo, hasta el género musical, pasando por animación japonesa, aventuras clásicas o grandes narraciones transformadas en guiones cinematográficos. Trabajos de realizadores de diversas procedencias, como el japonés Miyazaki, el estadounidense Buster Keaton o el irlandés Tomm More, se conjugarán con obras de productores como Tim Burton o guiones de Spielberg, hasta ofrecer una cartelera compuesta por 14 cintas que se proyectarán en 12 sesiones.

La oferta para la primera sesión de este cine club que ahora se estrena será un clásico del cine musical, la fábula ‘El mago de Oz’ (EE UU, 98 minutos), protagonizada por Judy Garland y llevada al cine por Victor Flemming en 1939. La cinta se llevó dos premios Oscar y dejó para la historia la canción ‘Somewhere over the raimbow’, originariamente escrita para la película y repetidamente versionada hasta hoy.

Los domingos, empezando esta misma semana, la juventud tiene una cita en el Salón de Actos de Condestable a las 17.30 horas. La entrada a todas las sesiones será libre, aunque habrá que retirar invitación desde una hora antes de la actividad. La presentación de las proyecciones correrá a cargo de la educadora Ana Aranoa. La apuesta municipal es poner 140 butacas y unas prestaciones de imagen y sonido renovadas al servicio de cine en el centro de la ciudad. Este cine club tratará de que los espectadores pasen un buen rato y de ofrecer un ocio diferente al alcance de todos, acercando la cultura cinematográfica y audiovisual a los más jóvenes. Otro de los objetivos de este programa es que los jóvenes conozcan el cine a través de obras representativas de diferentes géneros y épocas, promoviendo entre el público juvenil la asistencia al cine en su faceta social y de ritual colectivo.

DOS CINTAS MÁS PROGRAMADAS PARA OCTUBRE

Octubre continuará la programación. Salvo el domingo 14 en el que no habrá sesión, las apuestas son el clásico de aventuras juveniles ‘Los Goonies’ (EE UU, 1985, 114 minutos), que se proyectará el domingo 21, y la cinta de Spike Jonze ‘Donde viven los monstruos’ (EE UU, 2009, 102 minutos), prevista para el 28 de octubre.

‘Los Goonies’ fue una película muy taquillera en los 80, ideada por Steven Spielberg y llevada al cine por Richard Donner, el realizador de ‘Superman’. Una pandilla de niños decide buscar el tesoro perdido de Willy el Tuerto gracias a un plano encontrado en un desván, con la idea de solucionar los problemas económicos que invaden el barrio costero en el que viven.

‘Donde viven los monstruos’ es también una película de fantasía, adaptación de un cuento que el norteamericano Maurice Sendak publicó en los años 60. La trama se inicia cuando Max, un niño desobediente, es enviado a la cama sin cenar y se zambulle en un mundo imaginario creado por él y que está poblado por feroces criaturas, grandes monstruos peludos y llenos de dientes que le obedecen ciegamente. La película, como la narración, rompe la imagen inocente y feliz de la niñez y de las relaciones familiares, para adentrarse en el complejo universo de los sentimientos en la infancia.

LA CARTELERA DEL RESTO DEL CUATRIMESTRE

Noviembre, diciembre y enero el ciclo continuará en Condestable, salvo los domingos vinculados a los diversos puentes o festividades con una oferta de sesiones de lo más variada. Los espectadores podrán revisar desde el cine mudo más conocido de Charles Chaplin o Buster Keaton, hasta la fábula ecologista de la consagrada animación japonesa, ‘La princesa Mononoke’, de Hayao Miyazaki (Japón, 1997,136 minutos).

En la gran pantalla se exhibirán durante esos meses cintas clásicas como la comedia ‘El Guateque’ (1968, EE UU, 99 minutos) de Blake Edwards o la fábula de Frank Capra ‘Qué bello es vivir’ (1946, EE UU, 130 minutos), junto con obras basadas en novelas juveniles o poemas como ‘La historia interminable’ (1984, Alemania, 96 minutos) o ‘¿Dónde está la casa de mi amigo?’ (1987, Irán, 83 minutos), respectivamente.

También habrá espacio para películas de animación poco ortodoxas como ‘Fantástico Mr Fox’ (2009, EE UU, 96 minutos) o ‘Pesadilla antes de Navidad’ (EE UU, 1993, 79 minutos), un reflejo del universo de Tim Burton en su versión más musical. Entre estas últimas se proyectará 'La canción del mar’ (2014, Irlanda, 90 minutos), una cinta del irlandés Tomm Moore que relata un poético cuento basado en leyendas tradicionales sobre la historia de una selkie, una criatura mitológica a medio camino entre los humanos y las focas.

Cine club juvenil Condestable

Lugar: Civivox Condestable

Fecha: los domingos

Hora: 17.30 horas

Entrada libre, previa retirada de invitación desde una hora antes

LAS PELÍCULAS

7 de octubre

‘El Mago de Oz. Victor Fleming’, EE UU, 1939, 101 minutos

14 de octubre

‘Los Goonies’. Richard Donner, EE UU, 1985, 104 minutos

28 de octubre

‘Donde viven los monstruos’. Spike Jonze, 2009, EE UU, 102 minutos

4 de noviembre

‘La Princesa Mononoke’. Hayao Miyazaki, Japón, 1997,136 minutos

11 de noviembre

Sesión especial de cine mudo: ‘El chico’ de Charles Chaplin, 1921; ‘Una semana’ de Buster Keaton, 1920 y ‘La pelea del siglo’ de el Gordo y el Flaco, Clyde Brukman, 1927.

18 de noviembre

‘El Guateque’, Blake Edwards, 1968, EE UU, 99 minutos

25 de noviembre

‘El fantástico Mr Fox’. Wes Anderson, 2009, EE UU, 96 minutos

2 de diciembre

‘Pesadilla antes de Navidad’. Henry Selick, EE UU, 1993, 79 minutos

16 de diciembre

‘¡Qué bello es vivir!’. Frank Capra, 1946, EE UU, 130 minutos

13 de enero

‘La canción del mar’. Tomm Moore. 2014, Irlanda, 90 minutos

20 de enero

‘¿Dónde está la casa de mi amigo?’. Abas Kiarostami, 1987, Irán, 83 minutos

27 de enero

‘La historia interminable’. Wolfgan Petersen, 1984, Alemania, 96 minutos

Selección DN+