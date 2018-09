Actualizada 29/09/2018 a las 19:46

Unas doscientas personas, convocadas por ELA, LAB, CGT, ESK, Steilas, EHNE e Hiru, se han manifestado este sábado en Pamplona para reclamar la adopción de medidas para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores.



La manifestación, encabezada por 16 figuras negras en representación de los fallecidos en accidente laboral en lo que va de año, ha partido de la antigua estación de autobuses de Pamplona y en la misma se ha portado una pancarta con el lema "Geure bizitzaren defentsan" (En defensa de nuestras vidas).



Los participantes en la manifestación han coreado consignas como "Accidente laboral, terrorismo patronal" y "Sin prevención, no hay solución".



El dirigente de LAB Igor Arroyo ha comentado al respecto a los medios de comunicación que "la situación es dramática", porque "ha habido 11 muertos en accidente laboral durante este verano y ya son 16 los que han fallecido en accidentes laborales durante este año".



A juicio de Arroyo, "detrás de esos supuestos accidentes hay factores como la precariedad, la subcontratación, la eventualidad, los altos ritmos de trabajo y toda una batería de medidas impuestas por la patronal gracias a la reforma laboral del PP".



Por ello, ha dicho, "es hora de poner freno a la precariedad y de cambiar en sistema de prevención, que está sobre todo en manos de las mutuas patronales, de servicios de prevención privados, de la patronal, de UGT y CCOO, que se reparten un montón de dinero del excedente de mutuas, mientras aquí el sistema preventivo hace aguas por todos los lados".



Por su parte, Mitxel Lakuntza, de ELA, ha mostrado la preocupación sindical "por uno de los principales problemas que debería tener la política" y ha denunciado que "lo que tiene que ver con la siniestralidad laboral, con los accidentes de trabajo, no está en la primera línea de la política navarra".



"Cuando hablamos de los trabajadores que fallecen en accidente, hay que recordar que la mayoría de esos accidentes son evitables, estamos ante una falta de compromiso de muchas empresas, por parte de las direcciones de las mismas, y también por una inacción de las instituciones", ha apuntado.



Lakuntza ha abogado por "intentar que la mayoría de la sociedad vaya sensibilizándose con lo que es un problema de primer orden y mandar un mensaje muy directo a la patronal para denunciar su apuesta por la precariedad", así como a las instituciones públicas, porque "muchas empresas no sienten el 'aliento' de la Administración para que cambien las cosas".

