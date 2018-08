Actualizada 17/08/2018 a las 11:54

Amaia Romero, a pesar de las peticiones de sus seguidores, no pudo tirar el chupinazo de San Fermín desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, pero sí participará en el particular 'cohete' que abrirá el ciclo 'Flamenco en los balcones' del festival 'Flamenco on fire'.

Lo hará el próximo martes, 21 de agosto, a las 13 horas, según han informado los organizadores del festival a través de su cuenta de Twitter: "@Amaia_ot2017 será la encargada de inaugurar el Ciclo #FlamencoenlosBalcones de @flamencoonfire el próximo Martes 21 a las 13:00h en el balcón del Ayuntamiento de #Pamplona".

En la academia de Operación Triunfo ya se pudo admirar el talento que tiene Amaia Romero para cantar flamenco y, además, para bailar este estilo. Es más, hace unos meses compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se le puede ver cantando en un espectáculo junto a sus compañeras de baile.

Los 'fans' de Amaia Romero enseguida han reaccionado a la noticia con alegría y pidiendo que alguien grabe el momento.

Ojala alguien grabe esto por dios!!!!! Tiene que ser tan increible... @Amaia_ot2017 — Paula Gonzalez (@pauulagr_) 17 de agosto de 2018

Que bonito ❤️❤️❤️❤️. Su talento no tiene límites. pic.twitter.com/CtnGryHfLv — 1115 + 1016 = ∞ (@andrey_95_17_02) 17 de agosto de 2018

Lo quiero todo en HD por dios!!! Que arte, que genial ❤️ — Cintia López (@Cintiia11) 17 de agosto de 2018

NOTICIÓN!!!

Compartidlo luego para los que no podemos estar allí!! pic.twitter.com/5t7P1rrgHH — Jack Z (@1984MissYou) 17 de agosto de 2018

espero que se grabe y podamos verlo!!! — Sandra (@sandgngr) 17 de agosto de 2018

Que bonito seguro que lo hace genial — Rosa (@RosasuBcn) 17 de agosto de 2018

