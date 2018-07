Denegado el permiso para utilizar Salesianos como aparcamiento en San Fermín

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado una declaración de UPN en la que se proponía instar al equipo de gobierno a que permitiese la utilización del patio del colegio de Salesianos como zona de aparcamiento durante estas fiestas de San Fermín.



La propuesta ha decaído al obtener únicamente el apoyo de los regionalistas y la abstención de PSN, frente al rechazo del resto de grupos.



Según ha explicado la regionalista María Caballero, “por primera vez después de 20 años este Ayuntamiento ha decidido cambiar de criterio y denegar esta licencia”, que se había ido otorgando “ininterrumpidamente sin ningún problema ni ninguna advertencia”.



“Lo que nos está pareciendo es que esto es un ajuste de cuentas, quieren pasar una factura a Salesianos porque es el último año que van a estar en ese sitio”, ha advertido Caballero, que ha denunciado que esto podría ser una “rabieta” del alcalde por el proyecto de Salesianos.



En ese sentido, ha indicado que “si hubiera sido una decisión puramente técnica, lo normal es que lo hubieran dicho el año pasado”, mientras que han esperado “hasta el último momento” para comunicarlo.



“No se sostiene su decisión, tiene toda la pinta de que esta es su última pataleta contra el colegio Salesianos”, ha reiterado la regionalista, que ha asegurado que Pamplona necesita esas 300 plazas de aparcamiento y el servicio de duchas que hasta ahora se ofrecía.



Por su parte, la concejala de Geroa Bai Itziar Gómez ha asegurado que esta decisión responde a que este servicio generaba una “saturación de la zona” que provocaba que se intentase acceder al mismo por otras zonas no permitidas, “comprometiendo la seguridad”.



Además, ha reconocido que suponía una “competencia desleal” al aparcamiento de la Plaza de Toros, que tiene “capacidad suficiente para albergar los coches que hasta ahora se acogían en Salesianos”.



El socialista Eduardo Vall ha coincidido con los regionalistas al afirmar que no ve “argumentos suficientes” para tomar esta decisión. “Si no es una medida revanchista, lo han explicado muy mal”, ha advertido.



Por el contrario, el concejal de Aranzadi Armando Cuenca ha calificado como “convincentes” los argumentos expuestos por Gómez.

