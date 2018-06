Mancomunidad instala los contenedores con tarjeta en Azpilagaña y Nuevo Artica

La próxima semana comenzará la prueba piloto para mejorar la separación de la materia orgánica en la Comarca de Pamplona, informa la Mancomunidad en un comunicado.

La experiencia se llevará a cabo en dos áreas: Azpilagaña, donde comenzará el lunes 18 de junio y Nuevo Artica, donde comenzará un día después, el martes 19 de junio. Para ello, el lunes en Azpilagaña y el martes en Nuevo Artica, serán instalados los nuevos contenedores para la materia orgánica y para la fracción resto.

Estos nuevos depósitos incorporan una cerradura electrónica y sólo podrán ser abiertos con una nueva tarjeta que está siendo distribuida en ambas zonas desde el pasado 28 de mayo. Dicha tarjeta sustituye a la llave con la que hasta ahora se abría el contenedor marrón.

Hasta la fecha, el personal técnico de la Mancomunidad, informan, ha visitado la totalidad de los domicilios (4.508) incluidos en las dos zonas establecidas y ha podido contactar con el 65,3% de las personas residentes (2.701 hogares) que ya han recibido la tarjeta (dos unidades por cada domicilio) para abrir los contenedores de resto y materia orgánica, así como otros materiales informativos.

También están siendo visitados todos los locales y se ha podido contactar con un 30,5% de total que ya disponen de la nueva tarjeta. Las personas que aún no tengan la tarjeta pueden recogerla en los puntos informativos habilitados en cada una de las zonas, que estarán operativos hasta el sábado 23 de junio en las siguientes ubicaciones: Azpilagaña: Junto al Centro de Salud (c/ Luis Morondo Urra, 1) Nuevo Artica: Plaza interior en c/ Clara Campoamor – c/ María Domínguez. El horario de ambos puntos informativos será de lunes a viernes, de 9.30 a 19.30 horas y sábado, de 9.30 a 14.30 horas.

AUMENTAR LA RECOGIDA SEPARADA DE ORGÁNICO

El objetivo principal de la prueba es aumentar la recogida separada de la materia orgánica derivando al contenedor marrón los depósitos que actualmente se realizan de forma errónea, principalmente en el contenedor de resto. Para ello, en las dos zonas elegidas para la prueba piloto, el contenedor para recoger la fracción ‘resto’ –que será del mismo modelo destinado para la recogida de materia orgánica–, pasa a tener tapa e identificación de color gris. Los contenedores de materia orgánica y los contenedores de resto se abrirán mediante tarjeta electrónica asociada a cada domicilio y cada apertura quedará registrada.

Con el objetivo de poder comparar los resultados de ambas zonas, en el caso de Azpilagaña, los contenedores para la recogida de materia orgánica podrán abrirse todos los días, mientras que la apertura de los contenedores para la fracción ‘resto’ estará restringida a cuatro días a la semana: lunes, miércoles, viernes y domingo. En Nuevo Artica, la apertura de ambos tipos de contenedor podrá realizarse todos los días. En 2017 se lograron recoger 7.516 toneladas de materia orgánica gracias al 45% de los hogares de la Comarca de Pamplona que utiliza el contenedor marrón, resaltan desde la Mancomunidad.

