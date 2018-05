El plan de Amabilización de Pamplona ha incrementado el uso de las villavesas

El Transporte Urbano Comarcal de Pamplona ha registrado entre enero y abril de este año 12.813.923 viajes, lo que supone un incremento de 723.105 viajes, un crecimiento del 5,98%, respecto a la cifra conseguida en el mismo periodo del año anterior, 12.090.818.



En 2017 el Transporte Urbano Comarcal ya había experimentado un crecimiento del 4,11% respecto al año precedente al alcanzar la cifra de 36.989.480 viajes, según ha explicado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en una nota.



Además, según la Mancomunidad, el incremento de viajes "se acentuó a partir de los cambios en la red del TUC introducidos el día 4 de septiembre con motivo del denominado Plan de Amabilización del Centro".



Así, en los ocho primeros meses de 2017 el incremento fue del 3,71% mientras que entre septiembre y diciembre se registró una subida del 4,87%.



Teniendo en cuenta que los datos del actual mes de mayo -aún pendientes de ser cerrados- apuntan también una tendencia de crecimiento, es factible que durante el primer semestre de este año se logre el objetivo de crecimiento del Plan TUC para 2018: algo más de 910.000 viajes que permitirían alcanzar al final del ejercicio la referencia de 37.900.000 viajes establecida por el plan.

MAYOR NIVEL DE SATISFACCIÓN REGISTRADO EN 18 AÑOS

El nivel de satisfacción con el servicio del Transporte Urbano Comarcal por parte de las personas usuarias alcanzó en 2017 un puntuación de 7,8 puntos sobre 10, una décima más que el año precedente y su máximo valor desde 2000, primer año en el que se realizó este estudio.



Este índice de satisfacción se obtiene al realizar la media de 24 atributos ponderada por la importancia que se da a cada atributo en la calidad del servicio.



Cabe señalar que el 77% de las personas usuarias del TUC son mujeres. En cuanto al género, el valor de satisfacción global no presenta diferencias significativas: 7,8 es la puntuación dada por las mujeres y 7,9 por los hombres.



Los atributos que obtienen los niveles más elevados fueron la facilidad de acceso al autobús (por ejemplo, a la hora de subir silletas), la seguridad de los autobuses (ausencia de altercados, vandalismo, etc), o accesibilidad a las paradas (bien ubicadas y en número suficiente).



Los aspectos del transporte que presentaron un nivel más bajo fueron el precio del viaje, los refuerzos en horas punta para evitar saturaciones y el sistema de reclamaciones y quejas.



En los hábitos de uso, destaca el aumento del motivo de viaje por compras, ocio, esparcimiento, médicos, gestiones y visitas a amigos/familiares que del 46% de las últimas mediciones ha pasado al 50% de 2017.

En cambio, ha perdido peso de forma progresiva el motivo de viaje para desplazarse al trabajo, que ha pasado del 41% (2014) al 35% (2017).



El estudio destaca la consolidación del Abono 30 días, ya que el 24% de las personas usuarias del transporte urbano han renovado o piensan renovar dichos abonos la mayoría de los meses.



La compra de abonos ha tenido especial aceptación en el grupo de edad más joven: casi la mitad de los usuarios y usuarias de 16 a 24 años han renovado o piensan renovar el abono.



En cuanto a los cambios introducidos en las líneas por el denominado Plan de Amabilización del Centro, el estudio señala que el 55% de las personas usuarias del TUC se han visto afectadas por los cambios, el 43% en la línea que utilizan habitualmente y otro 12% en líneas que utilizan esporádicamente.



Cabe señalar que el 17% de los usuarios y usuarias consideran que estos cambios les ha afectado a mejor, el 21% igual y el 16% consideran que le han afectado a peor. El 45% de las personas usuarias no se han visto afectadas.

Finalmente, en referencia a la evolución del servicio en el año 2017, el estudio apunta que el TUC ha mejorado mucho o algo para el 64% de las personas usuarias, no ha cambiado para el 27% y ha empeorado algo o mucho para el 6%. El 3% restante no sabe o no contestó.

