La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha anunciado este viernes el inicio de la prueba piloto para mejorar la separación de la materia orgánica en la Comarca. La experiencia se llevará a cabo en dos áreas: Azpilagaña, donde comenzará el lunes 18 de junio, y Nuevo Artica, donde se iniciará un día después, el martes 19 de junio.

El objetivo principal de la prueba es "aumentar la recogida separada de la materia orgánica derivando al contenedor marrón los depósitos que actualmente se realizan de forma errónea, principalmente en el contenedor de resto".

Para ello, en las dos zonas elegidas, el contenedor para recoger la fracción 'resto' -que será del mismo modelo destinado para la recogida de materia orgánica-, pasa a tener tapa e identificación de color gris. Los contenedores de materia orgánica y los contenedores de resto se abrirán mediante tarjeta electrónica asociada a cada domicilio y cada apertura quedará registrada.

El presidente de la Mancomunidad, Aritz Ayesa, ha manifestado en rueda de prensa que "esto permitirá realizar un análisis pormenorizado de los resultados en función de las diferentes características de las zonas y calles".

Ayesa ha recordado que las dos zonas han sido seleccionadas con criterios urbanísticos, demográficos y por tener un tamaño representativo para una experiencia piloto. La zona seleccionada en Azpilagaña cuenta con 5.463 habitantes y 2.247 viviendas. La edad media es de 43 años. En el caso de la zona de Nuevo Artica, residen 4.662 personas en 2.226 viviendas. La edad media es de 30 años.

Con el objetivo de poder comparar una variante en los resultados de ambas zonas, en el caso de Azpilagaña los contenedores para la recogida de materia orgánica podrán ser abiertos todos los días, mientras que la apertura de los contenedores para la fracción 'resto' estará restringida a cuatro días a la semana: lunes, miércoles, viernes y domingo. En Nuevo Artica, la apertura de ambos tipos de contenedor podrá realizarse todos los días.

ENTREGA DE TARJETAS PARA LA APERTURA DE LOS CONTENEDORES

El responsable de Comunicación de la Mancomunidad, Arturo Ruiz de Azagra, ha informado sobre la campaña de información asociada a esta prueba piloto. Así, todos los domicilios y locales incluidos en las dos zonas establecidas recibirán la visita de personal técnico de la Mancomunidad que les hará entrega de la tarjeta (dos unidades por cada domicilio o local) para abrir los contenedores de resto y materia orgánica, así como otros materiales informativos. Las visitas se realizarán del 28 de mayo al 8 de junio, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

También se podrán retirar las tarjetas en los puntos informativos que estarán instalados del 11 al 23 de junio en las siguientes direcciones: En Azpilagaña: Centro de Salud, c/ Luis Morondo Urra, 1; y en Nuevo Artica: Plaza interior en c/ Clara Campoamor - c/ María Domínguez. El horario de atención de estos puntos será de lunes a viernes, de 9.30 a 19.30 y sábados de 9.30 a 14.30 horas.

Finalmente, las personas residentes en estas dos zonas también podrán llamar al teléfono 948 271 977 de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Toda la información sobre la prueba piloto también está disponible en la web de la Mancomunidad.

El presidente de la MCP ha señalado que lo que se modifica con esta experiencia piloto es la forma de acceso a los contenedores de materia orgánica y resto; no cambian por lo tanto ni la infraestructura, ni la ubicación ni la cantidad de contenedores. "No supone deshacer lo realizado hasta ahora, sino avanzar sobre el mismo sistema en la búsqueda de soluciones que nos permitan alcanzar los objetivos", ha aclarado Ayesa.

La campaña tendrá una duración estimada de seis meses y está previsto que a comienzos de 2019 dispongamos ya de resultados. Para ello se están realizando durante estas semanas pesajes individuales de cada contenedor de ambas zonas y estudios de caracterización. Una vez comenzada la prueba piloto, continuará el seguimiento de indicadores cualitativos y cuantitativos para contrastar la evolución.

OBLIGACIONES LEGALES DE RECICLAJE Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

La Mancomunidad ha señalado que en estos momentos "estamos muy lejos de alcanzar los objetivos que nos marca el Plan de Residuos de Navarra", que en breve serán recogidos en la Ley de Residuos (actualmente en trámite parlamentario) y que determina que en el año 2027 un 70% de la materia orgánica generada debe recogerse de forma separada.

En el año 2017 (un año después de finalizar la implantación del quinto contenedor) la Comarca de Pamplona recogía un 16% de materia orgánica en el quinto contenedor y compostaje. "Los datos disponibles de 2018 nos confirman que esta situación se mantiene en cifras similares", ha indicado la entidad.

Ayesa ha advertido de que "desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona debemos afrontar esta realidad de forma proactiva, garantizando una buena gestión, buscando fórmulas que favorezcan el cambio de tendencia y mejorando la comunicación para transmitir la gravedad del momento en el que nos encontramos y la necesidad de modificar los hábitos cotidianos".

El presidente de la Mancomunidad también ha indicado que esta semana fue adoptado un acuerdo del Consejo Europeo sobre las obligaciones legales de reciclaje y recuperación de residuos 2025-2030-2035. Este acuerdo, que deberá ser asumido por las leyes de cada estado, establece que antes 2025, un 55% del total de residuos municipales (conjunto de todas las fracciones) deberán ser reciclados.

La Comarca de Pamplona, actualmente tiene una tasa de reciclaje del 36%. Ayesa ha señalado que "si alcanzáramos los objetivos establecidos específicamente para la materia orgánica, superaríamos con certeza la obligación establecida en este acuerdo". "Lo hemos conseguido con algunas fracciones, creo sinceramente que con el compromiso individual de la ciudadanía y el colectivo de las administraciones que somos responsables de la gestión, es posible alcanzarlo también con la materia orgánica", ha expuesto.