Neurobidea afianza sus servicios con un nuevo espacio en Mugartea

neurobidea cambia de sede. Ahora se trasladan a un nuevo centro en Mugartea, concretamente a la Avenida de Mugartea, 21 (Mutilva). La zona es un pulmón de biodiversidad enclavado entre las mugas de Mendillorri y neuropsicólogo Ramón Fernández, director. Tras casi cinco años de andadura en Lezkairu, el proyecto decambia de sede. Ahora se trasladan a unLa zona es un pulmón de biodiversidad enclavado entre las mugas de Lezkairu Mutilva . A escasos 800 metros de las anteriores instalaciones, se ubican ahora en un espacio sostenible rodeado de flora y fauna (incluso una granja), además de estar acompañados de circuitos verdes que promueven el trabajo rehabilitador en plena naturaleza. Fácilmente accesible en transporte público (parada línea 22 en la puerta) y privado (nueva entrada desde la Ronda Este y fácil acceso desde Lezkairu), en este nuevo emplazamiento el equipo de neurobidea desarrolla un trabajo de rehabilitación neurológica realmente multidisciplinar. “Buscábamos un espacio más abierto y tranquilo en el que poder trabajar aprovechando el entorno privilegiado de la zona”, afirma el

Las nuevas instalaciones cuentan con 250 m2 accesibles y específicamente diseñados para acoger las diferentes estrategias rehabilitadoras que se desarrollan. Cinco amplios despachos para consultas, cocina y aseos adaptados para realizar intervención ocupacional y un amplio y versátil gimnasio de 100 m2 completamente equipado, con cabida además para formaciones y actividades grupales. “Hemos diseñado el nuevo neurobidea desde cero centrándonos en disponer del confort y equipamiento necesarios para que tanto usuarios como profesionales puedan recorrer este complejo camino con un alto nivel de facilidades”, asegura.

El nuevo centro no implica un cambio de mentalidad. “Queremos seguir ayudando en su recuperación a las personas y familias que se ven en un proceso de rehabilitación neurológica y guiarles para que, desde el primer momento se sientan acompañados y asesorados en este duro camino en el que el tiempo y el esfuerzo son variables capitales”, indica.

servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y neuropsicología dirigidos a niños y adultos con algún tipo de afectación neurológica han logrado, en este poco tiempo, ayudar a casi mil familias ofreciendo tecnología novedosa, rigurosa y accesible en casos de ictus, Parkinson, enfermedades neuromusculares, demencias, afasias o trastornos del desarrollo, entre muchos otros. “Tenemos claro que hemos de aportar soluciones al proceso rehabilitador, que permitan extrapolar al domicilio todo lo trabajado. Por eso buscamos que El equipo de neurobidea se ha afianzado como un firme recurso en el ámbito neurorrehabilitador navarro. “Superar la pandemia como centro nos ha fortalecido mucho tanto en lo empresarial como en lo humano”. Con losde fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y neuropsicología dirigidos a niños y adultos con algún tipo de afectación neurológica han logrado, en este poco tiempo, ayudar a casi mil familias ofreciendo tecnología novedosa, rigurosa y accesible en casos de ictus, Parkinson, enfermedades neuromusculares, demencias, afasias o trastornos del desarrollo, entre muchos otros. “Tenemos claro que hemos de aportar soluciones al proceso rehabilitador, que permitan extrapolar al domicilio todo lo trabajado. Por eso buscamos que neurobidea sea una referencia como centro de entrenamiento físico y cognitivo, pero guiado por expertos en neurorrehabilitación. Para ello priorizamos el uso de elementos cotidianos (escaleras, carro de la compra, tabla de planchar), material propio de gimnasio o la comodidad de una Tablet optimizada”, dice. Insisten en que quieren que los medios que se usen sean económicos y versátiles para que la rehabilitación sea accesible pero basada en la evidencia científica.

A diario reciben diferentes solicitudes y derivaciones de otros especialistas de la Comunidad para realizar ese riguroso trabajo de intervención y monitorización en población de todos los perfiles (neurodesarrollo, daño cerebral adquirido, procesos neurodegenerativos). “Al no ser un centro exclusivo de un solo tipo de afectación tenemos que estar en constante formación. Esto nos ayuda a no generalizar los tratamientos desarrollándolos en base a la sintomatología particular de cada persona y, más importante aún, a sus propios objetivos”, señala.

Evaluaciones y tratamientos intensivos

En neurobidea son especialistas en el diseño y desarrollo de tratamientos rehabilitadores intensivos contextualizados gracias a una evaluación exhaustiva y con el apoyo de un neurólogo rehabilitador.

El proceso comienza con una consulta inicial en la que se realiza un intercambio de información con el equipo para hacer una propuesta de trabajo personalizada.

Las diferentes especialidades, a través de una evaluación exhaustiva, estudian en equipo las necesidades midiendo de manera objetiva aspectos como la fuerza, el equilibrio, el rango de movimiento, la atención o la memoria de manera que esos datos sirvan de referencia para valorar la progresión del trabajo y ajustarlo, además de convertirse en un referente motivacional. “Hemos hecho una gran inversión en herramientas tecnológicas de evaluación para lograr obtener la información más precisa de cara a monitorizar la evolución de nuestros pacientes”.

Tras analizar los resultados con el paciente y su familiar se propone un plan de trabajo personalizado. Siempre teniendo en cuenta los objetivos del protagonista, fomentando una intensidad alta y con una transferencia y generalización del trabajo a su domicilio con la supervisión del equipo de profesionales.

Puertas abiertas

Durante todo el mes de octubre harán jornadas de puertas abiertas en las que el equipo mostrará sus nuevas instalaciones, el entorno y su método de trabajo. Además, a todos los que estén interesados se les realizará de manera gratuita una breve evaluación física o cognitiva con la que podrán orientar mejor sobre el posible trabajo a realizar de manera personalizada.

MÁS INFORMACIÓN

Puedes solicitar más información sin compromiso en su página web www.neurobidea.com, enviando un correo a info@neurobidea.com o en el teléfono 948575145, o en sus nuevas instalaciones en la Avenida de Mugartea, 21 (Mutilva).