Ignacio Ezcurra, gerente de “El transporte es estratégico en la cadena de suministros, tanto para las empresas como para la sociedad. Hoy, queremos las cosas para ahora, eso automáticamente traslada el foco al transporte y a la logística, con lo cual es fundamental”. Así explica el peso de este sector, gerente de TRADISNA desde el pasado diciembre, asociación de la que destaca “su profesionalización y el respeto y la referencia que supone en Navarra y en el resto del país”.

Ezcurra cuenta que este 2023 se está viviendo con “inestabilidad y falta de continuidad por el aumento de costes, que está impactando directamente en la rentabilidad del sector. La Ley del Transporte no permite trabajar a pérdidas, pero no hay un órgano que controle y fiscalice para que eso no ocurra”. El vicepresidente de TRADISNA, Óscar Bueno, afirma que “se está volviendo a la misma situación del año pasado de escalada en el precio de los combustibles. Se vaticina que llegue a los dos euros y se debe retomar ya la bonificación de 20 céntimos”.

Los retos del sector del transporte

El principal reto de TRADISNA es dignificar el sector. “Este dignificar son muchas cosas. Desde el reconocimiento social; mejoras en infraestructuras, no solo en carreteras; y algo fundamental, la sostenibilidad económica”, señala Ezcurra. “Hay que hacer el sector atractivo si queremos que haya relevo generacional, y hoy por hoy no lo es. El transporte agoniza y autónomos y pymes desaparecen. Necesitamos soluciones”, añade Ezcurra. Este gran reto no solo es del transporte, sino de toda la sociedad. Como explica el gerente de TRADISNA, “el transporte de mercancías por carretera no tiene alternativa, ni a corto ni a medio plazo”. Bueno destaca que “los problemas del transporte no son solo problemas del sector, lo son también de toda la sociedad. O lo cuidamos, o todos nos enfrentamos a un futuro muy difícil. Si al final los productos se encarecen porque es más caro transportarlos, lo pagamos todos”.

“El transporte de mercancías por carretera no tiene hoy alternativa, ni a corto ni a medio plazo”

Por eso, Ezcurra es rotundo al afirmar que “necesitamos a todos para dignificar el sector, también a la Administración Pública”. Afirma que “tenemos que luchar contra la competencia desleal que ejercen las falsas cooperativa, los falsos autónomos o las empresas buzón, y nos faltan datos para saber si se está aplicando de manera efectiva el Plan de Inspección del Transporte de Navarra”. Añade sobre fiscalidad que “en Navarra un autónomo paga más del doble de IRPF que en el País Vasco y qué decir del resto del país donde no paga nada. No queremos ser ni más ni menos que nadie, queremos ser iguales. El autónomo es un diamante en bruto para el sector y se le está haciendo desaparecer”.

TRADISNA se posiciona totalmente en contra de que Navarra siga adelante con los peajes. “No se entiende esa unilateralidad dado que en España ya dicen que no se van a implantar tras el acuerdo con Europa”, afirma Ezcurra.

Unificar todos los requisitos para facilitar el acceso a la profesión es otra de las reivindicaciones de TRADISNA. Ezcurra explica que “se trata de que haya una formación específica FP o grado medio de acceso a la profesión de transportista que suponga también la obtención del carnet de conducir y el CAP para que puedan ejercer la actividad”.

Decisiones como el 2+1 en la carretera N-121-A no son un acierto para TRADISNA. “Se ha hecho un problema navarro cuando es un problema a nivel nacional. Es la única vía de salida a Francia, junto con La Junquera, y se debería haber planteado una autovía poco a poco, a plazos. El 2+1 es un parche, incompatible además con un 2+2 futuro, y dentro de veinte años habrá que volver a estudiar soluciones, seguro. Lo que no se paga hoy, se tendrá que pagar dentro de unos años. Porque también es un problema de cohesión territorial. Hablamos de pueblos que tienen que estar conectados, que sufren ese tráfico y que necesitan una solución real”, destaca el gerente de TRADISNA.

Mensaje de TRADISNA a los profesionales y a la Administración

Ignacio Ezcurra y Óscar Bueno quieren lanzar un mensaje a los profesionales del transporte y a la Administración Pública. A los primeros, “TRADISNA les brinda sus 45 años de experiencia y todos sus recursos para ayudarles, tanto a los que deseen comenzar como a aquellos que llevan muchos años en el sector. También a la hora de reivindicar temas de ámbito nacional, como el reconocimiento de enfermedades profesionales o la jubilación anticipada, ya que pertenecemos a la Confederación Nacional Pymetrans”.

En cuanto a la Administración, piden “que se vuelva a activar el Consejo de Transportes de Navarra, al que pertenece TRADISNA y otras asociaciones, para que se escuche de verdad al sector. Este Consejo permite ir después a Madrid para poner todo en común con el resto de comunidades y que el transporte sea inclusivo desde todos los puntos de vista”.