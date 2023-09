La ingeniera de telecomunicación Elena Saenz Sainz, VIII Premio Alumni Distinguido de la UPNA

La ingeniera y doctora en ingeniería de telecomunicación Elena Saenz Sainz ha sido reconocida con el VIII Premio Alumni Distinguido de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). La galardonada, que actualmente es jefa de la sección de Antenas y Ondas Submilimétricas en la Agencia Espacial Europea (ESA) en Noordwijk (Países Bajos), realizó también el doctorado en la institución navarra con mención europea y premio extraordinario en el campo de la Ingeniería y la Tecnología. Obtuvo, por el mismo trabajo, el premio ISDEFE a la mejor tesis doctoral en Seguridad y Defensa otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación.

Con el Premio Alumni Distinguido, la Universidad Pública de Navarra quiere visibilizar el papel de la formación universitaria en el desarrollo personal y profesional de sus egresados y egresadas y, por tanto, los beneficios de la inversión pública realizada en la institución. Se trata de un premio honorífico, que no conlleva asignación económica. En su fallo, el jurado ha destacado que la concesión del premio a Elena Saenz Sainz se realiza por “su contribución a la innovación y al desarrollo científico y tecnológico y su proyección profesional en un contexto internacional”. La entrega del galardón tendrá lugar en un acto institucional que tendrá lugar en próximas fechas.

Elena Saenz Sainz realizó Ingeniería de Telecomunicación en la UPNA (2004) con calificación global de sobresaliente y se doctoró por la misma institución con la tesis “Modelling, design and measurements of meta‐surfaces for antenna applications” (2008). Durante su periodo de formación doctoral, realizó estancias de investigación en las universidades Loughborough University (Reino Unido), Helsinki University of Technology (Finlandia) y Bilkent University (Ankara, Turquía), así como en el centro tecnológico ESA‐DTU Spherical Near Field Antenna Test Facility (Copenhague, Dinamarca), todo ello, con becas del programa de excelencia Metamorphose de la Unión Europea. Al concluir su formación, realizó un periodo de prácticas en la Agencia Espacial Europea, a continuación del cual completó una estancia en la misma institución, donde ha desarrollado su carrera profesional hasta la fecha. En mayo de 2023 fue nombrada jefa de la sección de Antenas y Ondas Submilimétrica del citado organismo.

“Mi formación en la UPNA ha tenido un papel crucial en mi posterior carrera profesional y desarrollo personal”, ha asegurado la premiada. “Tanto la preparación técnica adquirida durante la formación académica como el carácter internacional del grupo de Antenas han sido clave en mi progreso. Durante mi doctorado conocí grupos internacionales y se me facilitó la realización de estancias de investigación en el extranjero, así como la asistencia a conferencias nacionales e internacionales donde pude ampliar mi red de contactos y perder el miedo a salir de mi zona de confort”, relata Elena Saenz. “Gracias a ello, decidí ir a la Agencia Espacial Europea y continuar mi carrera allí”, concluye.

Además de los premios ya mencionados, Elena Saenz obtuvo, por su tesis doctoral, el premio de investigación de la organización “IEEE Antennas and Propagation Society”, así como distintos reconocimientos a publicaciones y pósteres en conferencias científicas internacionales. Recogió también el premio Premio ERICSSON al mejor Proyecto Fin de Carrera en Multimedia móvil otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) por su trabajo titulado “High efficient and directive dipole antennas by means of left‐handed media”.

La alumni distinguida ha registrado, junto con un grupo de investigadores de la UPNA, una patente internacional. Es, además, autora de una veintena de publicaciones en revistas indexadas y revisadas por pares y de otras 70 incluidas en diversas conferencias internacionales.

Elena Saenz realizó su tesis con becas de la UPNA, del Ministerio de Educación y Ciencia y del ya mencionado programa “Metamorphose” de la Unión Europea. Además, obtuvo una beca Marie Curie para asistir al curso "Antennas for Space Applications", celebrado en Países Bajos.

El jurado que ha otorgado el galardón ha estado presidido por Cristina Bayona Sáez, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento; Iosune Pascual Azcárate, gerente de la Fundación Universidad Sociedad; Javier Goicoechea Fernández, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación (ETSIIIT); Sandra Cavero Brújula, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Ana Burusco Juandeaburre, directora general de Universidad del Gobierno de Navarra; Ainhoa Unzu Gárate, vicepresidenta primera del Parlamento de Navarra; e Idoia Zabaleta Arregui, responsable del Programa Alumni y secretaria del jurado.