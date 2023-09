Una concentración reclama en Pamplona la abolición de la prostitución

Una concentración, convocada por la Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, ha exigido este sábado la aprobación inmediata de una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional.

Plaza Consistorial de Pamplona, se ha celebrado con motivo de la celebración este sábado del Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual. La concentración, que ha tenido lugar en la

En este acto de protesta, la participantes han portado carteles con frases reales de mujeres sobrevivientes de la prostitución y de hombres que han pagado por estos servicios.

Así, los carteles de mujeres supervivientes mostraban frases como "Si pudiésemos elegir, siempre diríamos que no", "La prostitución existe porque existen los torturadores prostituyentes", "Estoy por necesidad, no tengo otra alternativa. Los clientes me dan asco y miedo" o "Lo primero que hicieron al entrar en la habitación fue cambiarme el nombre, la edad y quitarme el DNI".

También han mostrado frases de "puteros" como "Es como alquilar una novia, es un catálogo", "A las putas se les trata como a putas. Les haces lo que quieres", "Están voluntariamente, son libres. Les gusta ganar dinero fácil" o "Mi hija tiene 26 años, así que me aseguro de que las chicas tengan al menos 27".

En la concentración se ha leído un manifiesto en el que se destaca que, "cuando los puteros comentan que para ellos la prostitución es solo un mero entretenimiento, para las mujeres prostituidas supone violencia sexual extrema".

"Los puteros", se subraya en el manifiesto, "hablan de hacer con las mujeres lo que les apetezca y con ello están expresando que la libertad sexual sólo la viven ellos a costa de la destrucción de la vida de ellas".

En este sentido, se señala que "solo lograremos alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres cuando eliminemos todas las prácticas de sumisión y violencia contra nosotras".

Asimismo, se denuncia que las administraciones, "lejos de poner fin a esta vulneración escandalosa de los derechos humanos de las mujeres, son testigos del crecimiento alarmante de las nuevas formas de prostitución, como la venta de contenidos sexuales a través de plataformas", y "del aumento preocupante del número de pisos/burdeles donde los puteros ejercen con total impunidad y discreción su privilegio".