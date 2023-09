Llamamiento para donar médula a los jóvenes varones de entre 18 y 40 años

El Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) necesita incorporar, principalmente, jóvenes varones entre 18 y 40 años, ya que el éxito del trasplante procedente de estos donantes es más elevado. En 2022, el 64% de los donantes eran mujeres y el 36% hombres.

Este tercer sábado del mes de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Cordón Umbilical. Una fecha impulsada por el Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea (BMDW).

En Navarra, a principios de enero de 2023, había registrados un total de 16.213 candidatos a donantes (9.511 mujeres y 6.702 hombres). Una cifra que va aumentando porque a finales de 2022 había disponibles un total de 13.636 (5445 hombres y 8191 mujeres).

En el año 2022 se inscribieron en la Comunidad Foral 182 voluntarios. Los datos van mejorando paulatinamente, dado que este año 2023 ya hay 37 donantes registrados más que en el mismo periodo de 2022, alcanzando la cifra de 153 donantes nuevos a fecha de 1 de septiembre.

Aunque se trata de un número elevado de donantes, lo cierto es que la probabilidad de que un paciente localice a un donante compatible es difícil, de 1 entre 3.500. Por eso es tan importante seguir trabajando por conseguir incrementar el número de donantes registrados.

Este registro internacional aglutina los datos de todos los donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical que existen en el mundo, incluido el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO). El objetivo de conmemorar este día es “agradecer a todos los donantes del mundo su solidaridad, ya sean familiares, donantes no emparentados, donantes de cordón umbilical, donantes que ya han realizado su donación y donantes inscritos que lo serán en el futuro”.

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA DONACIÓN

La médula ósea (MO) es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos (en los huesos planos en mayor cantidad) y es la responsable de ‘fabricar’ las células que componen la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas), gracias a unas células muy especiales que comúnmente llamamos células madre de la sangre. Cuando se habla de donación o trasplante de médula ósea, en realidad lo que se dona o trasplanta son estas células.

La mayoría de las personas pueden ser donantes de médula ósea siempre que tengan entre 18 y 40 años, buen estado de salud y no hayan padecido ninguna enfermedad que se trasmita a través de la sangre. A las personas interesadas en donar se les extrae una muestra de sangre para hacer una analítica sobre el sistema HLA (Antígenos Leucocitarios Humanos) del posible donante. Los datos quedan recogidos en un registro internacional a la espera de que alguna persona que necesite este tipo de trasplante sea compatible

Las personas interesadas en convertirse en donantes pueden hacerlo acercándose a cualquier punto de donación del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra (en Pamplona / Iruña, Tudela o Unidad Móvil), cumplimentar un cuestionario médico y la hoja de consentimiento informado con los datos personales del futuro donante.

En España se realizaron en 2022 un total de 3.630 trasplantes de médula ósea

España es uno de los países del mundo con mayor actividad en donación y trasplante, lo que incluye los trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH), comúnmente conocidos como trasplantes de médula ósea.

En 2022 se realizaron 3.630 TPH en nuestro país, de los que 864 fueron realizados gracias a un donante sin ningún tipo de relación con el receptor (donante no emparentado).

Cuando un paciente con una enfermedad tratable con un TPH (ej. leucemia o linfoma) no dispone de un hermano compatible, se suele recurrir al trasplante de donante no emparentado. En cifras globales, este tipo particular de TPH ha aumentado en un 37% desde que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) iniciara su Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO) en 2012.

En 2022, fueron 21.903 las personas que se incorporaron al REDMO. Con ello, a 1 de abril de 2023, el Registro cuenta con 468.042 donantes disponibles.

El REDMO forma parte de una red internacional de registros que permiten localizar, en el menor tiempo posible, el donante óptimo para cada paciente que necesita un TPH y no tiene un donante compatible en su entorno familiar. Gracias a esta unión de registros, en el mundo ya hay más de 41 millones de donantes registrados.

LA NUEVA CAMPAÑA, EL 28 DE SEPTIEMBRE

En 2023, tras superar la pandemia, se retoma la captación directa de donantes. La nueva campaña es el 'Match Tour. Un tour por el amor, el amor por la vida', un autobús vinilado y adaptado para hacer actuaciones que recorrerá 17 ciudades en 45 días.

Además, un equipo de profesionales sanitarios proporcionará información específica sobre lo que implica este tipo de donación y registrará como donantes a las personas que lo deseen. Asimismo, se contará con una zona específica habilitada para la extracción de muestras de los donantes registrados “in situ”.

La campaña se ha iniciado el 15 de septiembre en Barcelona y está previsto que llegue a Pamplona el día 28 de septiembre, Parque de Antoniutti de 17:00 a 21:00 horas.