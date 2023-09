El director general de Salud afirma que las listas de espera son una "prioridad"

El director general de Salud, Antonio López, ha manifestado que la accesibilidad de la población navarra al sistema sanitario es una cuestión "prioritaria".

De esta forma se ha pronunciado, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de la presentación de una campaña de promoción del ejercicio físico 'Muévete-Mugitu', al ser preguntado por las listas de espera.

López ha reconocido que el hecho de estar en "el techo" de la serie histórica, con más de 60.000 personas esperando un diagnóstico, "nunca puede ser satisfactorio".

Al respecto ha apuntado que es preciso tener en cuenta no solo el número de personas en lista de espera que es "llamativo, impresiona", sino los días de espera y en ese caso el "dato no es tan malo", lo que ha precisado, "no quita gravedad".

En este sentido ha sostenido que es una "prioridad" abordar el tema de las listas de espera y el contexto de accesibilidad de la población navarra al sistema sanitario, no solo primeras consultas, también Atención Primaria, consultas o pruebas quirúrgicas.