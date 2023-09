Alertan de intentos de estafas en Navarra utilizando como gancho a Amazon

varios casos de intentos de estafas en las que se hacen pasar por Amazon para obtener datos personales y bancarios de los usuarios. La Guardia Civil de Navarra en los últimos días ha detectadoen las quepara obtener datos personales y bancarios de los usuarios.

Las nuevas estafas que se han detectado se presentan bajo dos modalidades: sorteos falsos y confirmaciones de pedidos inexistentes. Ambas estrategias están diseñadas para engañar a los usuarios y obtener sus datos confidenciales.

Los casos detectados en navarra utilizan la modalidad de los sorteos, los estafadores contactan a las víctimas, notificándoles que han sido los afortunados ganadores de un concurso. Sin embargo, para recibir el premio, se les exigen proporcionar información personal y realizar un pago para cubrir gastos de envío y gestión. Tras recibir los datos bancarios, los estafadores aprovechan para hacer los máximos cargos posibles en la cuenta de las víctimas.

En Navarra, por el momento, en los casos detectados las posibles víctimas han sido prudentes y han utilizado otros cauces para confirmar que estos supuestos sorteos eran reales, momento en el cual se han percatado de la estafa y han presentado la correspondiente denuncia en nuestras Oficinas de Atención al Ciudadano.

Las entidades bancarias, compañías eléctricas, compañías telefónicas, Correos, Amazon, etc. nunca solicitarán información tan sensible a través de llamadas telefónicas, SMS o correos electrónicos. Es cierto que los mensajes de fraude cada vez están mejor redactados y diseñados por lo que debemos centrarnos en el mensaje, si lo que nos piden es información personal, correos, contraseñas, datos bancarios, etc., tenemos que empezar a sospechar ya que no será algo que haga como decíamos anteriormente entidades bancarias, compañías eléctricas, compañías telefónicas, Correos o Amazon.

En este tipo de estafas siempre se busca la urgencia o amenaza para provocar la emoción en el receptor y que ya sea por miedo, por sorpresa, por deseo o por cualquier otra reacción, acabe pinchando o dando los datos que el estafador le pide.

Si se comete el error de entrar a la dirección que adjuntan en el SMS, se irá a una web fraudulenta. Esta página está diseñada para parecerse a la real del banco, Correos o Amazon buscando que la víctima no se dé cuenta del engaño y escriba sus datos, como el nombre de usuario o la clave de acceso.

A continuación, una serie de consejos útiles para estas u otras estafas:

- Desconfiar de los mensajes urgentes: Si alguien intenta presionar para una respuesta rápida, es probable que sea un intento de estafa. Las empresas legítimas no operan de esta manera.

- No proporcionar información bancaria por teléfono.

- Las comunicaciones oficiales de entidades bancarias, compañías eléctricas, compañías telefónicas, Correos o Amazon deben provenir únicamente de sus canales oficiales de contacto, como correos electrónicos o llamadas desde números de teléfono verificados. Busquen en sus propias webs las direcciones y números, para asegurarse.

Por último consideramos muy importante que las personas que sean víctimas de esta u otra estafa presenten denuncia aun cuando la estafa no haya logrado consumarse, los intentos de estafa también es importante que se denuncien. Para eso en Navarra disponen de 53 Oficinas de Atención la Ciudadano, 19 de ellas abiertas las 24 horas los 365 días del año. También nos tienen a su disposición en el teléfono 062 y en la Aplicación Alertcops.