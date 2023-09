Los piojos también vuelven al cole

La mitad de los escolares de entre 3 y 12 años han padecido piojos en los tres últimos años. Este dato, que corresponde al IX estudio CinfaSalud, desvela el impacto que estos parásitos tienen en los niños y, de paso, en sus familias. Y más cuando comienza de nuevo la etapa escolar ya que los niños se vuelven a reunir en las aulas, juegan e intercambian distintos artículos que pueden propiciar el contagio.

Julio Maset, experto médico de Cinfa, asegura que tomando medidas preventivas de forma correcta es posible mantener los piojos “a raya”. “No tenemos que resignarnos a que estos parásitos invadan el cabello de nuestros hijos cada vez que vuelven a las aulas”. Y apunta que siguen existiendo falsas creencias que impiden tomar las precauciones adecuadas. Por ejemplo, que los piojos se relacionan con la falta de higiene, lo que lleva a algunos progenitores a temer que traten a sus hijos de forma diferente. Por el contrario, los piojos van al pelo limpio “igual o más” que al sucio. , experto médico de, asegura que tomando medidas preventivas de forma correcta es posible mantener los piojos “a raya”. “No tenemos que resignarnos a que estos parásitos invadan el cabello de nuestros hijos cada vez que vuelven a las aulas”. Y apunta que siguen existiendo falsas creencias que impiden tomar las precauciones adecuadas. Por ejemplo, que los piojos se relacionan con la falta de higiene, lo que lleva a algunos progenitores a temer que traten a sus hijos de forma diferente. Por el contrario, los piojos van al pelo limpio “igual o más” que al sucio.

Es esencial superar ese miedo y notificar al colegio la existencia de piojos para cortar la transmisión. También insistir en que los niños no intercambien artículos como toallas, gorros, peines, coleteros u horquillas. Otra medida es el uso de repelentes, que son productos distintos a los pediculicidas. Estos últimos solo deben usarse cuando hay una infestación y no de forma preventiva.

En caso de que el niño sienta picor, o si se ha notificado que hay infestación en su entorno, hay que realizar un examen exhaustivo del cabello con una lendrera. Este peine de púas metálicas se debe pasar por cada mechón y permite arrastrar las liendres y los piojos. Según el experto, es conveniente realizar este proceso con el pelo húmedo, ya que los piojos se mueven más lentamente en esa circunstancia.

Si se confirma la infestación es el momento de aplicar un pediculicida, bien champú, loción o espuma, mediante un masaje y dejar secar el pelo al aire. No hay que utilizar secador puesto que el calor inactiva el efecto insecticida residual. El tratamiento no acaba ahí. Es necesario pasar la lendrera cada dos días para retirar las liendres (huevos) hasta que no queden parásitos.

CLAVES

1 No saltan. No saltan ni vuelan pero se desplazan rápido de un pelo a otro

2 Concienciar. Revisar la cabeza del niño, usar repelentes, lendrera y pedirles que eviten el contacto de cabeza con cabeza.

3 Avisar. Avisar al colegio para cortar el contagio.

4 Lendrera. Se debe pasar mechón a mechón y de abajo a arriba, a tres milímetros de la raíz.

5 Remedios. Consultar el tratamiento más adecuado. Hay remedios caseros (mahonesa, aceite de oliva, mantequilla o vaselina) cuya eficacia no está demostrada. Tampoco alcohol. El vinagre no mata al piojo.

6 Instrucciones. Seguir las instrucciones si se usan productos. Usar pediculicidas solo en caso de infestación, no como prevención.

7 Casa. Lavar la ropa de cama, toallas y ropa usada dos días antes a 60º. Si no se puede, guardarla en una bolsa de plástico una semana. Pasar el aspirador.