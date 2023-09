Salud deniega el transporte a un navarro ingresado en Tarragona

repentina enfermedad neuronal te deje sin habla, movilidad y problemas respiratorios, más aún que ocurra a 500 kilómetros de tu casa de su traslado a su centro de referencia, te deniegue la ambulancia medicalizada porque el protocolo aprobado el 1 de julio de este año establece que entre provincias sólo se cubrirán desplazamientos con las convencionales. Si ya es duro para una familia que una, más aún que ocurra a 500 kilómetros de tu casa de Alsasua por lo que hay que improvisar una estancia en un hotel de Tarragona durante días y días. Y peor: que cuando desde el hospital catalán, por el bien de la recuperación del paciente, se solicitea su centro de referencia, Pamplona , el departamento de Salud de Navarraporque el protocolo aprobado el 1 de julio de este año establece que entre provincias sólo se cubrirán desplazamientos con las convencionales.

Eso es lo que ofrecen aunque el demandante requiera oxígeno que ese tipo de transporte no contempla. Y el rechazo a la medicalizada se produce en dos ocasiones: cuando la pide el hospital tarraconense y, anteayer, como respuesta a la reclamación hecha por la familia del navarro. Porque, insisten sus hijas y su mujer, el alsasuarra requiere de ese oxígeno y los médicos les han dicho que su recuperación plena, aquella que le permitiría viajar con garantías, no tiene fecha, que puede llegar a los dos años.

Inviable económicamente para la familia que ya en estancia en el hotel, comidas, desplazamiento hasta Alsasua para coger enseres imprescindibles para instalarse en Tarragona suma ya 6.000 euros. “Estamos echando manos de los ahorros. Pero financieramente esto no se puede sostener por más tiempo”. Además, una de ellas se tiene que incorporar a su trabajo en breve y la segunda en octubre.

DE VACACIONES EN SALOU

M.A.M.F. (por deseo de la familia no se publica su identidad completa) estaba de vacaciones en Salou con su familia cuando el 24 de julio comenzó a sentirse mal. Sobre todo, le preocupaba que las piernas no le respondían. Fue al centro de salud pero dos días después su estado se agravó y una ambulancia lo trasladó hasta el hospital Joan XXIII de Tarragona, donde le diagnostican una enfermedad neurológica repentina que le lleva directamente a Cuidados Intensivos.

El cuadro clínico es demoledor: parálisis del sistema nervioso, falta de coordinación, ausencia de reflejos, oftalmoplegia y afectación grave del aparato respiratorio. Durante treinta días permaneció en la unidad de vigilancia hasta que comenzó a responder al tratamiento, por lo que puso ingresar ya en planta.

Eso sí, continúa dependiente, sin movilidad, ni vista y con oxígeno porque el diafragma sigue afectado. “Nos hablan de una rehabilitación muy larga, de al menos dos años”, comenta una de sus hijas que junto a su hermana ha tenido que cubrir estancias de 18 horas en el hospital.

Y quieren volver a casa porque confían en que el verse cerca de su hogar contribuirá a acelerar esta recuperación. “Ahora está fatal, con ansiolíticos y antidepresivos porque se siente allí atrapado”. La familia también se ve en un túnel sin salida. “Es que no estamos pidiendo algo por capricho. Además del diafragma afectado mi padre es asmático. Con eso quiero decir que no se trata de un traslado por capricho para que a los dos días le den el alta. Necesita oxígeno y estar hospitalizado cerca de casa porque va a ser una estancia muy larga y nosotros no nos podemos permitir, ni moralmente ni económicamente, quedarnos durante tanto tiempo. Y más cuando ni tan siquiera nos dan un plazo y nos hablan de años”, insisten.