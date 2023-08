Trabajadoras de la limpieza en las oficinas de Correos  en Navarra inician una huelga indefinida

trabajadoras de limpieza de las oficinas de Correos han iniciado una huelga indefinida por los impagos de las nóminas de julio y agosto más la paga extra de este año. Lashan iniciado unapor losmás la paga extra de este año

En una concentración a las puertas de la oficina de Correos del Paseo de Sarasate, las trabajadoras de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de las oficinas de Correos en Navarra, Limpiezas J. Córdoba, han iniciado una huelga por el impago de las nóminas de julio y agosto, además del retraso de los abonos del resto de año.

La plantilla ha realizado distintas concentraciones ante la sede desde el pasado mes de julio para exigir un pago inmediato, pero, ante "la persistencia del problema y la inacción por parte de Limpiezas J. Córdoba como de Correos para solucionar el mismo", las trabajadoras han decidido convocar una huelga indefinida para defender sus derechos.

delegada por del sindicado CC OO, Ana Ramos, ha declarado a los periodistas que están "luchando" por sus derechos. "Estamos trabajando sin cobrar y ya no podemos más. Hasta aquí hemos llegado", ha afirmado. La, ha declarado a los periodistas que están "luchando" por sus derechos. "Estamos trabajando sin cobrar y ya no podemos más. Hasta aquí hemos llegado", ha afirmado.

Con gritos de "si no cobramos, no trabajamos" y "Córdoba culpable, Correos responsable", una de las trabajadoras y perteneciente a la Federación Hábitat, Carmen Nagore, ha manifestado que "esta empresa no tiene plan de igualdad y ninguna empresa puede acceder a servicios públicos si no lo tiene hecho".

En última instancia, Nagore ha afirmado que otros lugares como Elche y La Rioja se han sumado a la huelga y ya se está planteando una a nivel estatal.