Chivite toma posesión como presidenta invitando al diálogo, consciente de la minoría de su Gobierno

segundo mandato como presidenta al frente de la Comunidad foral. La socialista, arropada por cerca de 300 invitados y figuras de peso como la vicepresidenta Calviño, el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, del principado de Asturias, Adrián Barbón o el lehendakari Urkullu, ha prometido "impulsar y liderar el diálogo con el que hemos sido capaces de sacar adelante el proceso que nos trae hasta este acto. Solo concibo la política desde la transparencia, la lealtad y el cumplimiento de lo comprometido. Porque solo así, desde la honestidad y la coherencia, se logra la confianza". Con paso firme sobre unos taconazos rojo foral y una sonrisa enorme en la cara, María Chivite ha tomado posesión este jueves de su.

El diálogo ha sido la palabra clave de este discurso, consciente Chivite de que gobierna en minoría sostenida por Bildu. “Este va a ser un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, pero de mayoría social. Porque sabemos gobernar desde la centralidad y con una mirada inclusiva. Sabemos dialogar para acordar y encontrar los apoyos para sacar adelante las propuestas”, ha dicho.

Pese a ello, Chivite ha aseverado que no habrá inestabilidad en su ejecutivo. El suyo, dice, “va a ser de nuevo, un gobierno estable. Que genera confianza, serenidad y certidumbre”.

La presidenta no ha escatimado sin embargo dardos a parte de la oposición, a la que lanzó varios mensajes. “El gobierno que voy a presidir será una barrera infranqueable para los negacionistas de la violencia de género, del cambio climático, para quienes censuran la creatividad artística y cultural, para quienes quieren derogar las leyes de memoria. Pondremos freno a quienes quieren una España en la que Navarra desaparezca como es y a la que, como hizo el franquismo, se le arrebaten las competencias que nos definen y que están contempladas en la LORFANA y reconocidas en la Constitución. Seremos, en definitiva, un muro para detener a los agoreros del apocalipsis y la falta de compromiso con la verdad y con la realidad”, ha aseverado.

Así, María Chivite ha enumerado las prioridades de su segundo Gobierno:

• La transformación industrial

• La sostenibilidad

• El fortalecimiento y modernización del sistema público de salud y, en especial, de la atención primaria.

• El impulso de la educación pública, que ya es referente en calidad, pero también en equidad y la promoción de la coeducación.

• Mantendremos la red de cobertura social para familias y personas en situación de vulnerabilidad o con más dificultad.

• Unas políticas de empleo que contribuyen a que hoy estemos en récords de afiliación a la seguridad social y con menos de 30.000 personas desempleadas.

• Un plan de convivencia que traslada la verdadera historia del terrorismo de ETA a las aulas y que entiende las políticas de memoria como un patrimonio que hemos de preservar, precisamente, para poder avanzar.

• Insistiremos en el avance de nuestro autogobierno, que en la pasada legislatura hemos impulsado más que en los veinte años anteriores.

También ha habido tiempo para los anuncios, como el de la constitución de una mesa de trabajo para la reindustrialización de Navarra: “Anuncio aquí que una de mis primeras actuaciones como Presidenta va a ser constituir una Mesa de trabajo para la reindustrialización de Navarra. Un reto nuclear que debemos trabajar de manera integral, transversal, audaz, y colaborativa entre el gobierno y la propia sociedad”.

María Chivite ha terminado su discurso emocionada agradeciendo el apoyo de sus socios, su equipo de trabajo y, sobre todo, su familia. “Quiero que sepáis que el tiempo que a veces no puedo pasar con vosotros es tiempo que invierto en construir aquello en lo que creo. Gracias por el acompañamiento, la comprensión y el apoyo. Si he llegado hasta aquí ha sido porque me hacéis mejor persona y mejor Presidenta”, ha finalizado.

Yolanda Ibáñez, secretaria de la mesa del Parlamento, ha leído el real decreto por el que se nombra presidenta de Navarra a María Chivite y la socialista ha prometido el cargo respetar y mantener el régimen foral de Navarra, acatando la Constitución Española”. La toma de posesión ha estado adaptada con traducción simultánea de euskera o lengua de signos y amenizada por el Orfeón Pamplonés.