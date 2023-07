El 'tito Berni' se cuela en la campaña

El caso Mediador, la presunta trama de corrupción destapada en Canarias en la que se habrían ofrecido a empresarios privilegios en el sector público a cambio de dinero y otras dádivas y que en marzo apuntó a la implicación de diputados socialistas de varios lugares como Navarra, se ha colado en plenos Sanfermines en la campaña electoral. Según una información que ayer lunes publicó ABC, el secretario de Organización del PSOE y cabeza de lista al Congreso por Navarra, Santos Cerdán, habría participado junto a otros diputados y senadores en la fiesta de despedida del pasado curso político que tuvo lugar en La Carmela, uno de los locales que investiga la justicia por pagos de la presuma trama de corrupción. En las fotos que se recogen en la publicación aparecen tanto el exdiputado canario del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el llamado ‘tito Berni’, como el supuesto intermediario, conocido como mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte. En las declaraciones que Cerdán, el encargado del PSOE para investigar la presunta trama del ‘tito Berni’, realizó en marzo a este periódico negó tener relación con la trama, como llegó a dar a entender Antonio Navarro. “Yo no he estado nunca con ese señor ni tomando un café ni comiendo o cenando. No lo conozco. Lo que nosotros tenemos acreditado es que no hay ninguna cena de 15 diputados con ese señor”. Ayer, la publicación de ABC no suscitó reacción alguna por parte de los socialistas. Cerdán se limitó a insistir en que los ciudadanos deberán elegir estas elecciones entre “el modelo de retroceso del PP y Vox” o “el modelo de progreso y convivencia que ellos defienden”. En declaraciones a los medios, aseguró que “con nuestro voto nos jugamos un modelo de vida. Decidiremos qué sociedad queremos ser y cuál será el rumbo de nuestro país”. “Solo hay dos opciones, o el modelo del odio y el retroceso con la coalición ultraderechista PP y Vox” o el “modelo de progreso” y convivencia del PSOE. Criticó que “el modelo de PP y Vox censura la cultura, recorta derechos y libertades, niega el cambio climático y la violencia de género y señala y estigmatiza a los ciudadanos” y añadió que “son los mismos que quieren retrasar la jubilación a los 72 años, rebajar indemnizaciones por despido y esquilmar nuestro estado de bienestar bajando impuestos a las grandes fortunas sobre todo. Esta campaña es trascendental porque nos jugamos ir hacia adelante o hacia atrás. No estamos dispuestos a retroceder ni un solo paso en todo lo que hemos logrado”.

"No he tomado ni un café con ellos", aseguro Cerdán en marzo

En declaraciones a este periódico, Santos Cerdán aseguró en marzo que frente a las sospechas que apuntaban a la implicación de diputados socialistas en varios lugares como Navarra no había nada. “Si lo hay que lo saquen”, llegó a manifestar en alusión al exdiputado del caso y al intermediario Marco Antonio Navarro descartando que hubiera más diputados de su partido implicados. “Nunca me he sentado en una mesa con él ni cenando ni sin censar ni para tomar café ni para darme los buenos días. Ni con el diputado ni un café ni relación de comer ni una cerveza al terminar el día”.