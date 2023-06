El carnicero cambia el cuchillo por la guitarra

nació en Larraga en octubre de 1955. Contaba 10 años cuando la familia se trasladó a Pamplona. En los veranos de la adolescencia trabajó en embutidos Ciganda de Burlada , donde aprendió a deshuesar carne y a embutirla. Con 16 se estrenó en la carnicería que su tío Pedro Sanz y su mujer, Jesusa Iriarte, atendían en la calle Zapatería. Y con él, su único hermano, Jesús Mari. Con el oficio aprendido se empleó en Eroski, diez años como carnicero en la Txantrea , y una década después pensó en emprender y se puso tras el mostrador de TodoTodo, supermercado en San Juan.y lo habilitó como obrador para elaborar txistorra y otros productos. Al tiempo reformaron el espacio y se instalaron en la esquina de la calle Pedro I donde ha continuado hasta su retirada. Tal y como lo describe se entiende que el comercio ha sido una especie de mesa camilla, donde lo mismo despachas unos filetes de ternera que confiesas los sinsabores de una jornada complicada o las alegrías que alivian el horizonte., resuelve Javier. Y no solo se refiere a la alimentación, que también. Afirma que el boca a boca logra acabar en poco tiempo con el jamón de York que elaboran ellos mismos, como la txistorra, el relleno o la morcilla. Sabe que la mesa de los navarros ha cambiado. Ahora las familias optan más por productos elaborados, acordes con agendas apretadas. A todo hay que adaptarse, como a las intolerancias, cada vez más frecuentes. Mejor sin gluten. Al frente de la carnicería se queda un equipo de seis personas, con su único hijo,, un ingeniero que prefirió continuar el oficio de la familia. “Nunca le hemos obligado, ni le hemos dicho qué debe hacer, sí le procuramos una base, una formación, pero él eligió esto, le gusta”, cuenta el padre este 21 de junio en que familia, amigos y clientes le prepararon una despedida en la misma carnicería, una sorpresa más de las que se suceden estos días en la vida de Javier Sanz. Merienda y música para todos y el carnicero algo abrumado, con la mano apoyada a ratos en la barbilla, a modo de escudo como si templara el corazón. Volvieron a ver el video que han montado con testimonios de familia, amigos, proveedores y clientes de hostelería y de mostrador de pie de calle. “Y, lo que más quiero en el mundo, que me trajeron un dibujo y entraron a la carnicería al tiempo que salían en el video, entonces ya no pude más”, se emociona en el relato de ese abrazo con, de 9 y 7 años.