E-Trading, convierte tu stock inmovilizado en liquidez

E-Trading de Trade Monsa, ubicada en el polígono de Talluntxe de Noáin. Entrevistamos a Carlos Montenegro, gerente, que nos da las claves de esta plataforma de outlet industrial que contribuye a la liquidez de las empresas.

¿En qué consiste E-Trading de Trade Monsa?

La plataforma E-Trading buscar dar respuesta a muchas empresas que tienen en sus almacenes un stock inmovilizado proveniente de material descatalogado, obsoleto o de finales de serie que va acumulando a lo largo de los años y que no pueden vender con la misma agilidad que los materiales actuales.

¿Qué perjuicios conlleva acumular esos materiales?

Este stock constituye un lastre financiero para las empresas, porque si se trata de forma contable, supone una cantidad de recursos económicos que se van acumulando sin rotación para la empresa. En estos tiempos donde se busca optimizar los recursos de la mejor manera posible, esto supone un problema. A través de E-Trading, a las empresas se les da la oportunidad de colocarlos en la plataforma y ser parte de un conjunto de otras empresas que van colocando su stock. Esto permite la visibilización de sus artículos y a su vez, la oportunidad de venderlos a otros que estén buscando estos materiales que no consiguen. Al final, se genera una sinergia entre el que tiene y no lo puede vender, y el que busca y no lo consigue.

¿Por ejemplo?

Los viejos tubos fluorescentes de centros educativos, instituciones o empresas que ya no se fabrican por las nuevas especificaciones led. Nosotros damos la posibilidad de tenerlos disponibles porque algún cliente en stock los puede comercializar. Son muy demandados en empresas que todavía no pueden adecuar sus instalaciones y el cambio les supone una gran inversión.

¿Habrá productos de muchos sectores?

Sí. La plataforma responde a las necesidades que ha cubierto en otros tiempos Alibabá o Amazon. El primero agrupaba a todos los fabricantes de China que no entraban un universo de proveedores legible por los usuarios. Al igual que Amazon, que opera en una cantidad importante de comerciales para que vendan sus productos en la plataforma. Lo mismo ocurre en nuestra plataforma E-Trading. Aquí se da la oportunidad de un intercambio entre usuarios de material outlet industrial. Le solucionamos el problema a unos, los que acumulan este stock que le constituye un lastre; y a otros, los demandantes.

¿Cuál es la reacción de la empresas?

En los primeros compases, lo que cuenta más es que la empresa vea en la plataforma una solución viable. Muchas empresas argumentan que ellas ya cuentan en su página web con un espacio de venta de este material, pero nosotros jugamos al conjunto con las sinergias que ejercen todos estos inventarios dentro de nuestra plataforma. En un mundo digital, los motores de búsqueda funcionan mejor si todo lo tienes estandarizado bajo una misma premisa de marketing. Como es el caso de Amazon, donde Google te posiciona primero. La pregunta para el empresario es: ¿cuánto dinero tiene usted en su stock inmovilizado? ¿Le gustaría transformar este stock en efectivo? El objetivo es poner en circulación la liquidez que ha estado aparcada durante mucho tiempo. Este stock es una muerte dulce para todo ese material y ese dinero. Cada año la obsolescencia es peor, y llegará el tiempo en que habrá que achatarrarlo y llevarlo a pérdidas. Con nuestra plataforma E-Trading pretendemos minimizar este problema o solucionarlo completamente. Esta iniciativa también contribuye a la economía circular. Estamos optimizando y dándole una segunda oportunidad a los materiales.

¿Qué dimensión tiene esta plataforma? ¿Dónde opera?

La idea y el proyecto nació en Navarra, pero hoy participan empresas de otras Comunidades y de otros países. El radio de acción ya no solo es local, también mundial. Operamos en el área de Europa, pero tenemos cada vez más contactos con empresas que buscan materiales en Sudamérica, México y Estados Unidos.

¿Qué sectores están implicados?

Cualquier sector que busque outlet industrial: minería, transformación, siderurgia, petroleras, embotelladoras, energías renovables: eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica...,

¿Cómo se realiza el intercambio?

Nosotros tenemos un stock virtual. El proveedor de este material sobrante que lo coloca en la plataforma no se desprende de él hasta que está vendido. Es decir, la empresa lo tiene en sus instalaciones mientras no se cierra la operación. Eso le da una certeza y seguridad. Nosotros se lo solicitamos cuando está vendido y nos encargamos de todo el proceso: transportes y cobranza efectiva.

¿Cómo surgió la idea de E-Trading?

Viendo la necesidad que resolvían estas plataformas mundialmente conocidas. Los proyectos emprendedores necesitaban una validación, y en mi caso sentía la necesidad de compartir la idea y el proyecto con alguien que lo validara y diera un ‘chute’ motivador. Por eso decidí escribir una carta a Jeff Bezos, director de Amazon, a su sede en Seattle en 2018. Al mes, recibí un correo de su asistente y me hizo saber que la idea le parecía extraordinaria, porque solucionaba la necesidad de una gran mayoría. Entonces. hubo que registrar la marca y la idea, y se creó la plataforma e-commerce para nutrirla de contenidos. En 2022, en el décimo aniversario de Trade Monsa, se lanzó finalmente.