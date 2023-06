Miguel Oroz Pascal, natural de Aintzioa (Erro) y sacerdote

Miguel Oroz nació hace 91 años en Aintzioa (Valle de Erro), hijo de Victoriano Oroz Irulegi, de Lintzoain (Erro), y Fermina Pascal Zubiri, de Urdirotz (Arce). Sus hermanos han sido Martín, fallecido en América muy joven, Isabel y Nuria. Una familia humilde que pronto se mudó a Erro.

Buen jugador de pelota a mano, la practicaba con su hermano en el viejo frontón de Erro, hoy desaparecido. Con 11 años ingresó en el Seminario y cantó misa por primera vez en su pueblo con 25 años, el 25 de julio de 1957. El pueblo se volcó con una comida en la Casa de Orotx pagada por el concejo. Su primer destino fue Induráin (Valle de Izagandoa) para llevar las parroquias, además de la de Induráin, de Turrillas y Urbicáin. Este primer destino ha sido decisivo en mi vida, no en vano fue de patrona en Induráin en Casa Juan Miguel, que era la casa de mi padre. Por eso mi padre conoció a Isabel, hermana de Miguel, y se casaron el 6 de septiembre de 1961. Mi tío siguió influyendo en mi camino, por él entré interno en el Seminario San Miguel de Aralar, donde estuve ocho maravillosos años (1973-1981), años apasionantes, años de personas comprometidas, donde disfruté de compañeros de todos los lugares de Navarra y donde recibimos una educación y unos valores avanzada para la época.

En Izagandoa , un valle precioso, con un patrimonio cultural en su iglesias digno de admirar, recuerdo cuando le acompañaba de monaguillo a pueblos como Urbicáin, donde vivían una pareja de maravillosos abuelos y donde la iglesia tenía el altar para que el cura diese la misa de espaldas a los fieles. Creo esto fue cambiado en el Concilio Vaticano Segundo (1962-1965) por Juan XXIII , se dejaban de dar misas en latín de espaldas a los fieles .

Su segundo destino fue Peralta, donde estuvo tres años y donde compaginó las labores religiosas con la enseñanza. Su tercer destino, donde estuvo 23 años, fue Artajona y me consta que allí fue muy querido. Todavía me emociono con las palabras de Angelines, madre de David Beriain, periodista asesinado, en la incineración de mi tío, llenas de afecto y cariño. Recuerdos como las fiestas de Artajona, donde nuestro tío para evitar ruidos dormía en los frailes en las afueras del pueblo, y nos dejaba la casa parroquial, situada estratégicamente en el mejor sitio de la localidad, en la plaza donde estaban las vaquillas y las verbenas. Recuerdo su despensa con buenos vinos y excelente whisky. Las vacas en la plaza. Sobre todo, la merienda, esos ‘bokatas’ de ajoarriero que nos pasaban los vecinos.

Terminó con otros 23 años en San Francisco Javier en Pamplona. Un par de malditos ictus le dejaron ciego y en silla de ruedas, y en la Residencia del Buen Pastor (aprovecho para dar la gracias a su personal y al doctor Unzué). Pero siempre con buen humor y agradecido por las visitas. Aún recuerdo una de mis visitas, él estaba malico en la cama y le pregunté qué tal estaba: me contestó cerrando los puños “el Señor me quiere llevar, pero yo me estoy resistiendoooo”.

Miguel Oroz se ha ido con la Virgen de Orreaga y de Jerusalén muy tranquilo, el sábado 17 de junio. Creo que nuestra familia cuenta con un potente aliado en el cielo. Para la familia y por lo que me ha trasladado mucha gente de las parroquias por las que pasó, Miguel ha sido sinónimo de bondad, ilusión, integración, generosidad… Estos días todo el mundo nos traslada lo querido que era, siempre dispuesto para el que lo necesitase, hacía su trabajo con la ilusión del primer día. Sinónimo también de alegría y fiesta, las comidas en Casa Lis en Erro todos los 25 de julio por su aniversario que cantó misa y en fiestas del pueblo. Descansa en paz, tío. Hasta siempre, cachomonino.

*El autor es sobrino del fallecido