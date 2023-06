Claudia Azanza gana el concurso ‘La casa más bonita’ y viajará gratis a Futuroscope con su familia

La casa más bonita’ lanzado por DN Inmo ya tiene ganadora! Claudia Azanza Roitegui, de nueve años y vecina de Estella, ha obtenido el primer premio del jurado y viajará con su familia a Futuroscope, con dos noches AD en el Hotel Kyriad y dos días en este parque de atracciones completamente gratis. ¡El concurso de dibujo ‘’ lanzado porya tiene ganadora!de nueve años y vecina de Estella, ha obtenido el primer premio del jurado y

Claudia ha logrado el primer puesto con 11 puntos otorgados por todos los miembros del jurado, compuesto por tres representantes de DN Inmo, uno de Diario de Navarra y uno también de Futuroscope.

Madelyne Mendoza Mejía, de nueve años, ha obtenido el segundo puesto con 6 puntos, y Alicia Martínez Fariñas, de 12 años, el tercero con 5 puntos. Ambos dibujos fueron votados por 3 de los 5 miembros del jurado y en los dos casos, el premio es de una suscripción semestral a Diario de Navarra (PDF+web) valorada en 200 euros.

Hablamos con Claudia, la ganadora de este certamen, y también con su madre, Elvira Roitegui Segura, para que nos cuenten cómo han recibido el premio y qué expectativas tienen de cara al próximo viaje familiar a Futuroscope.

Claudia Azanza: ¡Nos vamos de vacaciones!

Claudia, queremos felicitarte porque tu dibujo es precioso, simboliza muchísimas cosas que definen un bonito hogar. ¿Quieres explicárnoslo?

Es una casa con forma de arco iris de 6 pisos. Abajo hay unas nubes que sostienen el arco iris, porque a mí me encantan las nubes y los arco iris. Encima de la nube-jardín hay un coche porque, claro, yo quieeeeeeeero irme a Futuroscope. Encima del garaje está la cocina, porque nos gusta mucho comer. A su lado, hay un baño. Un piso más arriba está mi cuarto, lleno de nubes, y una tele encima del armario, porque a me chiiiiiiiiflaaaaaaa ver la tele. Justo encima se encuentra un billar y un futbolín porque también me encaaaaaaanta jugar. Al lado de la sala de juegos está el cuarto de mi hermana Sofía, lleno de estrellas, le gustan mucho las estrellas. Debajo está el cuarto de papá y mamá, con libros porque les encanta leer, como a mí. Justo debajo está el salón, con una mecedora, para que cuando papá se siente yo me pueda poner encima de él mientras vemos una peli. Debajo, el trastero, con las bicis para dar un paseo. Y por último, la nube-piscina-playa para bañarnos.

¿Cuándo comenzaste a dibujar?

He dibujado desde siempre, porque me encanta.

¿Cuál es tu dibujo favorito de todos los que has hecho?

Uno de Olaf, el muñeco de nieve de Frozen.

¿Qué es para ti el dibujo? ¿Es un juego? ¿Es una forma de expresarte?

Es un rato de entretenimiento, me gusta mucho dibujar.

¿Sabes qué premio te ha tocado?

Claro que sí ¡Nos vamos de vacaciones!

Elvira Roitegui: “Claudia dibuja desde que pudo sostener un lápiz”

Elvira, ¿cómo conocisteis este concurso?

Lo vimos anunciado en Diario de Navarra.

¿Qué os animó a participar?

El premio, me pareció chulísimo. Y que Claudia disfruta con estas cosas.

¿Cuándo comenzó a dibujar tu hija Claudia?

Desde que pudo sostener un lápiz. Es algo que ha visto en casa porque forma parte de mi trabajo y lo ha hecho siempre, igual que su hermana Sofía. Siempre han tenido material a su disposición y eso ayuda mucho.

¿Ha participado en algún otro concurso?

Sí, hace poco ha ganado el concurso de carteles de fiestas de Estella en la categoría txiki.

¿Qué es una casa para vosotros? ¿Podrías contarnos desde tu punto de vista lo que quiere transmitir Claudia en este dibujo?

Nos gusta estar en casa, hacer planes en familia, ver pelis, jugar al escondite con ellas… la casa es hogar. Creo que Claudia intentó imaginarse la casa más bonita posible, con todas las cosas que a ella le gustan, pero pensando en los cuatro.

¿Qué opinas de este primer concurso de La casa más bonita?

Bueno, yo estoy encantada ¡Nos vamos de vacaciones!

¿Conocíais Futuroscope? ¿Qué opinión tenéis de este lugar y del hotel Kiriad?

Conocía Futuroscope pero no he estado, seguro que es muy divertido. Hemos mirado el hotel en internet y nos ha gustado mucho.