Los nuevos alcaldes y alcaldesas de Navarra

En los plenos, los nuevos concejales juraron o prometieron sus cargos, integrando corporaciones de tamaño diverso, que van desde los 27 ediles de la de Pamplona a ayuntamientos pequeños con 3 concejales.

En 120 municipios ya se conocía de antemano quienes serían los nuevos alcaldes. Era el caso de los consistorios de más de 250 habitantes (listas cerradas) donde o bien concurrió solo una candidatura a los comicios, o bien hubo dos o más pero se habían obtenido mayorías absolutas en las elecciones.

Más dudas había en otros 34 consistorios de más de 250 habitantes donde no se habían conseguido mayorías claras. Allí tocó alcanzar pactos o bien acabó accediendo a la alcaldía la lista más votada.

En cuanto a los 80 municipios de menos de 250 habitantes que también celebraron elecciones (allí se votan listas abiertas, a personas y no a candidaturas), los corporativos eligieron entre ellos al nuevo alcalde o alcaldesa. No siempre salió el más votado o quien encabezaba la lista.

Por su parte, en 38 municipios que no tuvieron candidatos para estas elecciones (27 de pequeño tamaño y 11 grandes), donde por tanto ayer no se constituyeron nuevas corporaciones, se queda a la espera de que se convoquen en otoño las llamadas elecciones parciales. En el partido judicial de Aoiz: Aribe, Burguete, Burgui, Eslava, Ezcároz, Garde, Garralda, Villanueva de Aezkoa, Isaba, Izalzu, Navascués, Orbaizeta, Oroz-Betelu, Sada, Sarriés, Urzainqui, Uztárroz y Vidángoz. En el partido judicial de Estella: Aranarache, Bargota, Dicastillo, Etayo, Legaria y Lezaun. En el partido judicial de Pamplona: Arantza, Areso, Atez, Belascoáin, Eratsun, Iturmendi, Muruzábal, Tirapu, Urroz, Uterga y Zubieta. Y en el partido judicial de Tafalla: Barásoain, Beire y Orísoain.

ALCALDÍAS NAVARRAS PARA LA LEGISLATURA 2023-27



​A

Abáigar. Álvaro Pérez de Aransolo Fernández (Indeps. por Abáigar). Listas abiertas (2 concejales de 3).

Abárzuza. Diego Sainz Fernández (Agr. Indep. Elkea). Mayoría absoluta (7 de 7).

Abaurrea Alta. Francisco Javier Encaje Araña (EH Bildu). Listas abiertas (5 de 5).

Abaurrea Baja. María Rosario Salón Arozarena (Agrup. Indep. San Martín). Listas abiertas (3 de 3).

Aberin. Francisco Javier Fernández Velasco (Agr. Indep. Aberin Muniain). Mayoría absoluta (7 de 7).

Ablitas. Carlos Bonel Soto (UPN). Mayoría absoluta (7 de 11).

Adiós. Miguel Ansa Reta (Agrup. Elect. Adiós). Listas abiertas (5 de 5).

Aguilar de Codés. Jesús Ángel Amescua Martínez de Rituerto (Agr. Ind. Aguilar de Codés). Listas abiertas (2 de 3).

Aibar. Francisco Javier Martínez Aldunate (Agr. Elect. Indep. De Izquierda De Aibar). Mayoría absoluta (7 de 7).

Allín. María Lourdes Lana Goñi (Coalición Independiente Valle de Allín). Mayoría absoluta (4 de 7).

Allo. Susana Castanera Gómez (PSN). Mayoría absoluta (7 de 7).

Alsasua. Javier Ollo Martínez (Geroa Bai). Mayoría absoluta (9 de 13).

Améscoa Baja. Estíbaliz Erdocia Ormazabal (Agr. Indep. Amescoa Baja). Mayoría absoluta (7 de 7).

Ancín. María Lourdes Ibáñez Sanz (Agrup. Indep. Lazagorri). Mayoría absoluta (5 de 7).

Andosilla. José Manuel Terés Azcona (UPN). Mayoría absoluta (6 de 11).

Ansoáin. Marta Díez Napal (EH Bildu. Mayoría absoluta (10 de 17; sus 7 votos, 2 de Contigo y 1 de Geroa Bai).

Anue. Miguel Ángel Larrayoz Vidan (Agr. Burdindogi). Mayoría absoluta (7 de 7).

Añorbe. José Ignacio Echeverría Ciordia (Agr. Elect. Añorbe Avanza). Mayoría absoluta (7 de 7).

Aoiz. Ángel Martín Unzué Ayanz (EH Bildu). Mayoría absoluta (11 de 11).

Araitz. José Manuel Zubillaga Muguerza (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).

Arakil. Oihana Olaberria Jaka (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).

Aranarache. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Aranguren. Manuel Romero Pardo (Candidatura Popular Valle de Aranguren). Mayoría absoluta (11 de 17).

Arano. José Antonio Ruiz Miner (Herri Aierriz). Listas abiertas (5 de 5).

Arantza. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Aras. Jesús Carlos Fernández Rubio (Agr. Indep. Tres Aras). Listas abiertas (5 de 5).

Arbizu. Francisco Javier Razquin Flores (EH Bildu). Mayoría absoluta (9 de 9).

Arce. Javier Díez Huguet (Artzibar Herri Taldea). Mayoría absoluta (4 de 7).

Arellano. Fernando Jesús Busto Méndez (Adelante Arellano). Listas abiertas (5 de 5).

Areso. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Arguedas. José Luis Sanz Zubieta (UPN). Mayoría absoluta (6 de 11).

Aria. Iñaki Berruezo Juandeaburre (Agrup. Indep. de Aria). Listas abiertas (3 de 3).

Aribe. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Armañanzas. David Pérez de Albéniz Crespo (PSN). Listas abiertas (2 de 2).

Arróniz. Antonio Ángel Moleón Segura (PSN). Mayoría absoluta (9 de 9).

Arruazu. Gorka Ovejero Ganboa (Batzalarre). Listas abiertas (5 de 5).

Artajona. Juan Ramón Elorz Domezáin (Artajona Gestión y Desarrollo). Mayoría absoluta (5 de 9).

Artazu. María Rosario Echechipía Senosiáin (Agrup. Elibidea). Listas abiertas (5 de 5).

Atez. No se celebraron elecciones al no haber candidaturas.

Ayegui. Leonardo Camaces Murillo (Ayegui Unido). Mayoría absoluta (7 de 11).

Azagra. Rubén Medrano Romeo (UPN). Mayoría absoluta (7 de 11).

Azuelo. Roberto Crespo Morentin (Geroa Bai). Listas abiertas (3 de 3).



B

Bakaiku. Egoitz Urritza Lazkoz (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).

Barañáin. María Lecumberri Bonilla (UPN). Lista más votada (6 de 17), recibió 1 voto del PP.

Barásoain. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Barbarin. María Carmen Puerta Extremera (Agrup. Electores Somos Barbarin). Listas abiertas (3 de 3).

Bargota. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Barillas. José Ramón Martínez Zardoya (Agr. Indep. De Barillas). Mayoría absoluta (7 de 7).

Basaburua. Santos Etxegia Oronoz (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).

Baztan. Fernando Anbustegi Goñi (EH Bildu). Mayoría absoluta (9 de 13, sumando sus 6 votos y los 3 de Zurekin Baztan).

Beintza-Labaien. Jon Telletxea Juanenea (Herriarengatik). Listas abiertas (5 de 5).

Beire. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Belascoáin. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Bera. Aitor Elexpuru Egaña (EH Bildu). Mayoría absoluta (9 de 11).

Berbinzana. Ángel Díez Asenjo (Por Berbinzana). Mayoría absoluta (5 de 7).

Beriáin. José Manuel Menéndez González (Adelante Beriáin). Mayoría absoluta (6 de 11).

Berrioplano. Félix Remírez Hoyos (EH Bildu). Lista más votada (3 de 13), contó con 2 votos más de la Agrupación Plazaola.

Berriozar. Iker Mariezcurrena Celaya (EH Bildu). Mayoría absoluta (9 de 17).

Bertizarana. Andrés Echenique Iriarte (Bertizaranako Taldea). Mayoría absoluta (7 de 7).

Betelu. Lorenzo Zubillaga Goicoechea (Arritxu Taldea). Mayoría absoluta (7 de 7).

Bidaurreta. Enara Rabina Del Río (Urgunea). Listas abiertas (5 de 5).

Biurrun-Olcoz. María Luisa Serrano Echaves (Agrup. Indep. de Biurrun-Olcoz). Listas abiertas (5 de 5).

Buñuel. Enrique Villafranca Uriel (Buñuel Independiente). Mayoría absoluta (6 de 11, con sus 3 votos y 3 de UPN; ambos grupos compartirán la alcaldía).

Burguete. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Burgui. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Burlada. Berta Arizkun González (EH Bildu). Mayoría absoluta (11 de 21, con 6 votos propios, 4 de Contigo y 1 de Geroa Bai).



C

Cabanillas. Raquel Paz Aperte (PSN). Mayoría absoluta (6 de 9).

Cabredo. Gorka Sancho Pérez de Albéniz (EH Bildu). Listas abiertas (2 de 3).

Cadreita. Berta Pejenaute Prat (UPN). Mayoría absoluta (6 de 11).

Caparroso. Carlos Alcuaz Monente (PSN). Lista más votada (5 de 11).

Cárcar. María Teresa Insausti Sola (PSN). Mayoría absoluta (5 de 9).

Carcastillo. Olaia Fraile García (Independientes de Carcastillo). Mayoría absoluta (6 de 11).

Cascante. Alberto Añón Jiménez (UPN). Mayoría absoluta (7 de 11).

Cáseda. Jesús Esparza Iriarte (San Zoilo). Lista más votada (3 de 7). Cáseda Avanza (2) se abstuvo, e Izquierda de Cáseda (2) votó a Cáseda Avanza.

Castejón. Noelia Guerra Lafuente (UPN). Mayoría absoluta (6 de 11; sumó a sus 4 votos los 2 del PSN).

Castillonuevo. Xabier Alfaure Jiménez (Castillonuevo-Gazteluberri Aurrera). Listas abiertas (3 de 3).

Cendea de Olza. José María Cuende Vallejo (Independientes Cendea de Olza). Mayoría absoluta (5 de 9).

Cintruénigo. Óscar Bea Trincado (UPN). Lista más votada (6 de 13).

Cirauqui. Pedro María Apesteguía Arraiza (Candidatura Asamblearia Independiente). Mayoría absoluta (7 de 7).

Ciriza. María Cristina Porrón Goñi (Arriluze). Listas abiertas (5 de 5).

Cizur. Rafael Ansó Ansó (Haciendo Cendea). Mayoría absoluta (6 de 11).

Corella. Gorka García Izal (Alternativa Corellana Independiente). Mayoría absoluta (7 de 13; con sus 5 votos y 2 del PSN).

Cortes. María Concepción Ausejo Gómez (UPN). Mayoría absoluta (6 de 11).



D

Desojo. Sergio Álvarez Álvarez (PSN). Listas abiertas (2 de 3).

Dicastillo. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Donamaria. Natalia Rekarte Oteiza (Herriarengatik). Mayoría absoluta (7 de 7).



E

Echarri. José María Odériz Azcona (Cand. Pop. Errotabidea). Listas abiertas (3 de 3).

El Busto. Javier Ripa Arizaga (Indeps. de El Busto). Listas abiertas (3 de 3).

Elgorriaga. María Guadalupe Eva Martín Ibarra (Agr. Ind. Elgorriaga). Listas abiertas (5 de 5).

Enériz. Raúl Elizalde Villamayor (Agr. Elect. Enériz). Mayoría absoluta (7 de 7).

Eratsun. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Ergoiena. María Soledad Mozo Galarza (Batzarramendi). Mayoría absoluta (5 de 7).

Erro. Leire Remiro Esnoz (Haize Morea). Mayoría absoluta (4 de 7; con 2 votos de su grupo y 2 de EH Bildu, que han pactado gobernar juntos).

Eslava. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Esparza de Salazar. Itziar Semberoiz Garralda (Ageregi). Listas abiertas (3 de 3).

Espronceda. Lizhet Jhoana Cerpa Paredes (Agr. Ind. de Espronceda). Listas abiertas (5 de 5).

Estella. Marta Ruiz de Alda Parla (UPN). Lista más votada (7 de 17) más el voto del PP.

Esteribar. Guillermo Larrayoz Otazu (Olloki Esteribar). Mayoría absoluta (6 de 11). Acuerdo entre Olloki (3 ediles), Independientes (3, pero uno se abstuvo) y Alternativa (1).

Etayo. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Etxalar. Xabier Etxarte Miguelestorena (Herri Taldea). Mayoría absoluta (4 de 7).

Etxarri Aranatz. María Sáez de Albéniz Bregaña (EH Bildu). Mayoría absoluta (10 de 11).

Etxauri. Idoia Aritzala Etxarren (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).

Eulate. Beñat Ruiz De Larramendi López (Agr. Elect. Eulate). Mayoría absoluta (7 de 7).

Ezcabarte. Pedro Lezáun Esparza (Agrup. Indep. Vecinos por Ezcabarte). Mayoría absoluta (6 de 9).

Ezcároz. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Ezkurra. Miren Jaione Zabalo Juantorena (Agrup. Electores Idoia). Listas abiertas (5 de 5).

Ezprogui. Miriam Galar Apesteguía (Agrup. Indep. Ezprogui). Listas abiertas (3 de 3).



F

Falces. Gloria Antonia Ramona Olcoz Luis (PSN). Mayoría absoluta (7 de 11, con sus 4 votos y 3 de Agrup. Ind. Falcesina).

Fitero. Miguel Aguirre Yanguas (UPN). Mayoría absoluta (8 de 11).

Fontellas. María Erica Lasheras Munárriz (PSN). Mayoría absoluta (5 de 9).

Funes. Ignacio Felipe Domínguez Martínez (UPN). Mayoría absoluta (7 de 11).

Fustiñana. Sergio Vitas Aguirre (Por Fustiñana). Mayoría absoluta (6 de 11).



G

Galar. Óscar Amoztegui Recalde (Agrup. Indep. Cendea de Galar). Mayoría absoluta (6 de 11).

Gallipienzo. Roberto Hernández Mateo (Vecindario de Gallipienzo). Listas abiertas (5 de 5).

Gallués. Daniel Aznárez Landiribar (Agrup. Elect. Indep. Virgen de Arburua). Listas abiertas (3 de 3).

Garaioa. Alberto Domench Zabalza (Agrup. Indep. Atatxabal). Listas abiertas (3 de 3).

Garde. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Garínoain. Eva Martínez Catalán (Agrup. Katalain). Mayoría absoluta (7 de 7).

Garralda. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Genevilla. María Asunción Landa Gil (Agr. Ind. El Encinedo). Listas abiertas (3 de 3).

Goizueta. Unai Miranda Berroeta (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).

Goñi. Eduardo Urmeneta Armendáriz (Indeps. del Valle de Goñi). Listas abiertas (5 de 5).

Güesa. Luis Antonio Iriarte Recalde (Agrup. Indep. de Güesa). Listas abiertas (3 de 3).

Guesálaz.Juan Antonio Urra Caro (Agr. Ind. Guesálaz). Mayoría absoluta (4 de 7 votos; 3 de su grupo y 1 de Vive Guesálaz).

Guirguillano. Gonzalo Parreño Oroz (Agrup. Indep. Esparaz). Listas abiertas (2 de 3).



H

Huarte. Alfredo Javier Arruiz Sotés (EH Bildu). Lista más votada (5 de 13).



I

Ibargoiti. Juan Mª Lecumberri Vera (Amigos Valle Ibargoiti). Mayoría absoluta (7 de 7).

Igantzi. Juan Carlos Unanua Navarro (Igantziko Herri Taldea). Mayoría absoluta (7 de 7).

Igúzquiza. Miguel Ábrego Bujanda (Agrup. Indep. Camino del Valle). Mayoría absoluta (4 de 7).

Imotz. Alfredo Alzueta Unzué (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).

Irañeta. José Ignacio Arangoa Cía (Orbela). Listas abiertas (5 de 5).

Irurtzun. Unai Razkin Iriarte (EH Bildu). Mayoría absoluta (8 de 11).

Isaba. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Ituren. Francisco Javier Bereau Miquelarena (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).

Iturmendi. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Iza. Floria Pistono Favero (Unidos por Iza). Mayoría absoluta (5 de 9).

Izagaondoa. Elsa Plano Urdaci (Asoc. Rural Izagaondoa). Listas abiertas (5 de 5).

Izalzu. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.



J

Jaurrieta. José Manuel Narvaiz Ayarra (Agrup. Indep. Jaurrieta). Listas abiertas (5 de 5).

Javier. Laura Guindano Tainta (Agrup. Indep. San Francisco Javier). Listas abiertas (5 de 5).

Juslapeña. Francisco Javier Sarasa Munárriz (Txulapain). Mayoría absoluta (4 de 7).



L

Lakuntza. Oihane Uribeetxebarria Garmendia (EH Bildu). Mayoría absoluta (9 de 9).

Lana. José Javier Galdeano Asarta (Agr. Ind. del Valle de Lana). Listas abiertas (3 de 5).

Lantz. María Isabel Baleztena Larraza (Agrupación Lantz). Listas abiertas (5 de 5).

Lapoblación. Ernesto Apiñániz Rodríguez (Agr. Ind. El Castillo). Listas abiertas (4 de 5).

Larraga. Carlos Suescun Sotés (Larraga Cuenta). Mayoría absoluta (7 de 11; con sus 5 votos y 2 de Indeps. Por Larraga).

Larraona. Óscar Luis Urra Atorrasagasti (Agr. Elect. Larraona). Listas abiertas (5 de 5).

Larraun. Mikel Uharte Martija (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).

Lazagurría. Máximo López Caro (UPN). Listas abiertas (2 de 5).

Leache. José Javier Iribarren Pérez (Agrup. Elect. Indep. de Leache). Listas abiertas (3 de 3).

Legarda. Silvestre Belzunegui Otano (Agrup. Elect. Indep. Legarda). Listas abiertas (5 de 5).

Legaria. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Leitza. David Anaut Peña (EH Bildu). Mayoría absoluta (9 de 11).

Lekunberri. Arkaitz Goikoetxea Arriola (EH Bildu). Mayoría absoluta (5 de 9).

Leoz. Amaia Ruiz Marcolain (Leoz Bizirik). Listas abiertas (5 de 5).

Lerga. María Rosario Zabaleta Pérez (Agrup. Indep. Lerga). Listas abiertas (3 de 3).

Lerín. María Consuelo Ochoa Resano (Plataforma de Lerín). Lista más votada (4 de 9).

Lesaka. Ladis Satrustegui Alzugaray (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 11).

Lezaun. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Liédena. Ricardo Murillo Delfa (Agrup. Villa de Liédena). Mayoría absoluta (6 de 7).

Lizoain-Arriasgoiti. Koldo Albira Sola (Independientes De Lizoain-Arriasgoiti). Mayoría absoluta (7 de 7).

Lodosa. Laura Remírez Noguera (LOIU). Mayoría absoluta (6 de 11, con sus 4 votos y 2 del PSN).

Lónguida. Roberto Zazpe Bariáin (Agrup. Indep. Irati). Mayoría absoluta (7 de 7).

Los Arcos. Eduardo García de Galdiano Baños (Indeps. por Los Arcos). Mayoría absoluta (5 de 9).

Lumbier. Rocío Monclús Manjón (Agrup. Indep. de Lumbier). Mayoría absoluta (6 de 9).

Luquin. Javier Martínez Giralda (Para Luquin). Listas abiertas (4 de 5).



M

Mañeru. Itziar Martínez Arbeloa (Vive Mañeru Bizi). Mayoría absoluta (7 de 7).

Marañón. Laura Corres Martín (PSN). Listas abiertas (3 de 3).

Marcilla. María Esther Villanueva Úcar (PSN). Mayoría absoluta (6 de 11, con sus 5 votos y 1 de Contigo).

Mélida. Francisco Javier Sesma Rodrigo (Grupo Independiente de Trabajo por Mélida). Mayoría absoluta (7 de 7).

Mendavia. María Josefa Verano Elvira (PSN). Mayoría absoluta (6 de 11, con sus 4 votos y 2 de Mendavia Decide, grupos que compartirán la alcaldía).

Mendaza. Javier Senosiáin Paternáin (Agrup. Elect. La Berrueza). Mayoría absoluta (7 de 7).

Mendigorria. Jon Erro Arbizu (EH Bildu). Mayoría absoluta (5 de 9).

Metauten. Oihana Beraza Martínez (Agrup. Indep. Sartzaleta Herri Taldea). Mayoría absoluta (7 de 7).

Milagro. José Ignacio Pardo Blanco (PSN). Mayoría absoluta (6 de 11).

Mirafuentes. María Emma Iñigo Huarte (Agrup. Elect. Mirafuentes). Listas abiertas (3 de 3).

Miranda de Arga. María Pilar Ibero Pérez (Iniciativa por Miranda). Mayoría absoluta (5 de 7).

Monreal. María Isabel Azpíroz Cilbeti (Agrup. Elect. Barchera). Mayoría absoluta (4 de 7).

Monteagudo. María Luisa Jiménez Tarazona (PSN). Mayoría absoluta (5 de 9).

Morentin. Elisa Remírez Peñas (Agrup. Indep. Nuevo Morentin). Listas abiertas (4 de 5).

Mues. Adolfo Álvarez Maeztu (Agrup. Indep. de Mues). Listas abiertas (1 de 3).

Murchante. Macario Manuel Jarauta Simón (Murchantinos por Murchante). Mayoría absoluta (6 de 11).

Murieta. Felipe Ajona Chasco (Murieta Por El Progreso). Mayoría absoluta (7 de 7).

Murillo el Cuende. Itziar Malón Caspe (PSN). Mayoría absoluta (7 de 7).

Murillo el Fruto. Diego Palacios Bescos (Adelante Murillo). Mayoría absoluta (5 de 7).

Muruzábal. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.



N

Navascués. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Nazar. Pedro Adolfo Bujanda Cirauqui (Agrup. Electoral de Nazar). Listas abiertas (2 de 3).

Noáin (Valle de Elorz). Sebastián Marco Zaratiegui (UPN). Lista más votada (5 de 13).



O

Obanos. María Aranzazu Hernández Lacalle (Agrup. Nekeas). Mayoría absoluta (7 de 7).

Ochagavía. Mikel Aoiz Iriarte (Otsagabia). Mayoría absoluta (4 de 7), tras acuerdo entre Otsagabia (2) y EH Bildu (2), que compartirán la alcaldía.

Oco. Roberto Arbizu Andueza (Cand. Indep. de Oco). Listas abiertas (3 de 3).

Odieta. Alberto José Urdániz Elizondo (Agrup. Indep. de Odieta). Mayoría absoluta (5 de 7).

Oiz. Jaime Urroz Tellechea (Oizko Alkartasuna). Listas abiertas (4 de 4).

Oláibar. María Carmen Lizoáin Osinaga (Agrup. Indep. De Oláibar). Mayoría absoluta (7 de 7).

Olazagutía. Joseba Vizuete Ascargorta (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 9).

Olejua. Andoni Izarra Eraso (Cand. Indep. de Olejua). Listas abiertas (2 de 2).

Olite. Josu Etxarri Sueskun (Agrupemos Olite). Mayoría absoluta (6 de 11, con sus 4 votos y 2 del PSN).

Olóriz. Raúl León Goñi (Agrup. Olóriz). Listas abiertas (5 de 5).

Orbaizeta. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Orbara. Virginia Arozarena Lerga (Agrup. Elect. Indep. Orbara 2023). Listas abiertas (3 de 3).

Orísoain. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Orkoien. Alejandro López Orejuela (PSN). Mayoría absoluta (7 de 11; con sus 4 votos, 2 de UPN y 1 de Junt@s por Orkoien).

Oronz. Amaia Andueza Gastesi (Bihurgune). Listas abiertas (3 de 3).

Oroz-Betelu. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Oteiza. Rubén Darío Martínez Landa (Agrup. Indep. Mendibelzu). Mayoría absoluta (5 de 7).



P

Pamplona. Cristina Ibarrola Guillén (UPN). Lista más votada (9 de 27), más 2 votos del PP.

Peralta. Juan Carlos Castillo Ezpeleta (UPEI). Mayoría absoluta (7 de 13, con sus 6 votos y 1 del PSN).

Petilla de Aragón. Florentino Aguas Arilla (Indeps. Petilla de Aragón). Listas abiertas (3 de 3).

Piedramillera. María Inés Acedo Acedo (Agr. Ind. Piedramillera). Listas abiertas (2 de 3).

Pitillas. Joaquín Olloqui Osés (PSN). Mayoría absoluta (7 de 7).

Puente la Reina. Itziar Imaz Artázcoz (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 11; y se sumaron, por sorpresa, 3 votos de UPN).

Pueyo. Unai Labat Sánchez (Agrup. Landerri). Mayoría absoluta (7 de 7).



R

Ribaforada. Tirso Calvo Zardoya (PSN). Mayoría absoluta (9 de 11).

Romanzado. Aitor Sola Ochotea (EH Bildu). Listas abiertas (4 de 4).

Roncal. María Amparo Viñuales Gale (Urrutea). Listas abiertas (5 de 5).

Roncesvalles. Luis Echeverría Echávarren (Agrup. Indep. Roncesvalles-Orreaga). Listas abiertas (3 de 3).



S

Sada. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Saldias. Iñigo Zubeldia Tellechea (Tantadi). Listas abiertas (5 de 5).

Salinas de Oro. Francisco Javier Eraso Azqueta (Agrup. de Electores Zanzalaeta). Listas abiertas (5 de 5).

San Adrián. Marta Ezquerra Martínez (UPN). Mayoría absoluta (7 de 13; con sus 5 votos más 1 de PP y 1 de Vox).

San Martín de Unx. Francisco Javier Leoz Guillén (Agrup. Indep. San Martín De Unx). Mayoría absoluta (7 de 7).

Sangüesa. Javier Solozábal Amorena (AISS). Lista más votada (5 de 11).

Sansol. María Lourdes García Olazabal (Melgar). Listas abiertas (4 de 4).

Santacara. Miguel Ibiricu Varona (Agrup. Indep. Santacara). Mayoría absoluta (7 de 7).

Santesteban. María Arantzazu Arregui Alberro (EH Bildu). Mayoría absoluta (8 de 9).

Sarriés. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Sartaguda. Beatriz Santos Belinchon (PSN). Mayoría absoluta (5 de 9).

Sesma. Pedro María Mangado Pinillos (PSN). Mayoría absoluta (6 de 9).

Sorlada. Joaquín Lana Marquínez (Agr. Ind. San Gregorio). Listas abiertas (2 de 2).

Sunbilla. Amets Inda Gorriaran (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).



T

Tafalla. Xabier Alcuaz Andueza (EH Bildu). Mayoría absoluta (9 de 17, con sus 6 votos, 1 de IT, 1 de Contigo y 1 de Geroa Bai).

Tiebas-Muruarte de Reta. Yolanda Obanos Irure (Agrup. Indep. Tiebas-Campanas-Muruarte). Mayoría absoluta (5 de 7).

Tirapu. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Torralba del Río. Silvia Camaces Murillo (Geroa Bai). Listas abiertas (3 de 3).

Torres del Río. Alfredo Agós Ginés (Partido Indep. Linares). Listas abiertas (3 de 5).

Tudela. Alejandro Toquero Gil (UPN). Mayoría absoluta (11 de 21), más 1 voto del PP.

Tulebras. Cristina Díaz Soria (Agrup. Indep. de Tulebras). Listas abiertas (4 de 5).



U

Úcar. Jorge Juan Petrina Piñal (Agrup. Indep. San Miguel). Listas abiertas (4 de 4).

Uharte Arakil. José Domingo Huarte Baleztena (EH Bildu). Mayoría absoluta (6 de 7).

Ujué. Rubén Sánchez Remón (Agrup. Pop. Basandía). Listas abiertas (5 de 5).

Ultzama. Martín María Picabea Aguirre (EH Bildu). Mayoría absoluta (9 de 9).

Unciti. Francisco Javier Ibiricu Astráin (Indeps. de Unciti). Listas abiertas (5 de 5).

Unzué. Iker Echeverría Otazu (Unzué-Untzue 2). Listas abiertas (2 de 5).

Urdax. Ignacio Ariztia Urriza (Azkar Agrupación Electoral). Mayoría absoluta (5 de 7), recibió también 1 voto del PP.

Urdiain. David Carmelo Oroz Alonso (EH Bildu). Mayoría absoluta (7 de 7).

Urraúl Alto. María Rosario Larrea Leoz (Agrup. Elect. Indep. Urraúl Alto). Listas abiertas (4 de 5).

Urraúl Bajo. María Josefa Beaumont Aristu (Agrup. De Electores Irati). Mayoría absoluta (7 de 7).

Urroz. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Urroz-Villa. Miguel Ángel Iribarren Lacunza (Grupo Iturzarrea Taldea). Mayoría absoluta (7 de 7).

Urzainqui. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Uterga. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Uztárroz. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.



V

Valcarlos. Nicolás Camino Caminondo (Agrup. Indep. Luzaide). Mayoría absoluta (7 de 7).

Valle de Egüés. Xuriñe Peñas López (UPN). Lista más votada (6 de 21), recibió un voto del PP.

Valle de Ollo. David Campión Ventura (Auzolan). Mayoría absoluta (7 de 7).

Valle de Yerri. Ana Marta Mendaza Acedo (Cand. Pop. Irantzu). Mayoría absoluta (5 de 9).

Valtierra. Manuel Resa Conde (UPN). Mayoría absoluta (6 de 11).

Viana. María Blanca Yolanda González García (PSN). Mayoría absoluta (6 de 11, con sus 4 votos, 1 de Geroa y 1 de Bildu).

Vidángoz. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Villafranca. María Carmen Segura Moreno (Siempre Villafranca). Mayoría absoluta (7 de 11).

Villamayor de Monjardín. Jaime María Julio Del Villar Tolosa (Agr. de Elects. San Andrés). Listas abiertas (4 de 4).

Villanueva de Aezkoa. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Villatuerta. María José Calvo Meca (PSN). Mayoría absoluta (5 de 9).

Villava. Mikel Oteiza Iza (EH Bildu). Mayoría absoluta (9 de 17).



Y

Yesa. Roberto Martínez Luyando (Independientes por Yesa). Mayoría absoluta (4 de 7).



Z

Zabalza. Marina Mejías Jiménez (Agrup. Indep. Zabalza). Mayoría absoluta (6 de 7).

Ziordia. Olatz Irizar Martínez (EH Bildu). Mayoría absoluta (5 de 7).

Zizur Mayor. Jon Gondan Cabrera (Geroa Bai). Mayoría absoluta (10 de 17; a los 6 votos de Geroa, EH Bildu sumó otros 4).

Zubieta. No se celebraron elecciones, no hubo candidaturas.

Zugarramurdi. Argitxu Aguerre Olaizola (Auzolanean). Listas abiertas (3 de 5).

Zúñiga. Pedro María Oteiza Díaz (Cand. Unitaria de Zúñiga). Listas abiertas (3 de 3).

