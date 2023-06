UPN y EH Bildu se disputan este sábado las alcaldías de las grandes localidades

La pugna por las alcaldías entre UPN y EH Bildu casi no ha sido tal en un escenario preelectoral. Con todo, las últimas semanas ha habido llamadas, reuniones, negociaciones y algunos intentos de acuerdos que en las últimas horas se van definiendo. En Pamplona la cabeza de lista de UPN,se perfila como relevo a su compañero Enrique Maya . EH Bildu dio ayer, en una asamblea de sus afiliados de la capital, respaldo unánime a la candidatura de Joseba Asiron en el pleno de constitución y elección de alcalde. Cierra con esta decisión la tercera vía que se abrió cuando el PSN anunció que no apoyaría la opción de UPN ni de EH Bildu en ningún caso y planteó apoyar al candidato de Geroa Bai,

Parecidos mimbres los de Valle de Egüés, Estella y Barañáin. Allí también la decisión del PSN de no apoyar a EH Bildu, segunda fuerza en todos los casos, desmonta otras alternativas. Tres nuevas alcaldesas se sumarán presumiblemente a la lista de los regionalistas si se confirman las posiciones:en Valle de Egüés,en Estella y, la única que repite, en Barañáin. En Valle de Egüés se abrieron líneas con la entrada de dos grupos independientes, pero los partidos reconocen por separado las diferencias para sumar los once votos necesarios para desbancar a los regionalistas. En Estella las decisiones de EH Bildu de presentarse a la elección como lista “progresista” más votada y del PSN de no apoyar a EH Bildu o votar a su candidato frenaron alternativas. Lo mismo que en Barañáin, donde la asamblea local de EH Bildu empapeló portales anunciando su presentación para la alcaldía. Una opción que no prosperará ante la decisión del PSN de presentar su propia candidatura. Así que como le ocurrió en 2019 en Navarra Suma podría se elegida de nuevo ahora en UPN.