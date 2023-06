Nuria Basterra: "Los relojes inteligentes hacen que los pacientes consulten antes"

Nuria Basterra Sola, jefa de la Unidad de Arritmias del HUN, preside el comité local que ha organizado la reunión Ritmo23. Según indicó, cada año se implantan cerca de 70 desfibriladores internos, 350 marcapasos y realizan alrededor de 400 ablaciones para controlar esta patología.

Sí. Se nota el envejecimiento. Y hacemos mucha monitorización remota. Los pacientes tienen un aparato en la mesilla y desde el hospital recibimos los datos sin que tengan que venir a las consultas de forma presencial.

¿Qué es el ritmo cardíaco?

El corazón marcha a una frecuencia de entre 60 y 100 latidos por minuto y se adapta a las necesidades que tiene el organismo: con el esfuerzo va más rápido y en descanso va más lento. Los latidos son rítmicos, eso es el ritmo cardíaco. Cuando no es así puede no ser normal y hay que tratar esa anomalía.

¿Cada vez realizan más procedimientos para controlar este problema?

Sí. La población cada vez está más envejecida y se detecta cada vez más. Ahora, por ejemplo, tenemos los sistemas de los relojes inteligentes que detectan la fibrilación auricular, móviles...

¿Son fiables?

Sí. El apple watch, los fitbit... Ya hay estudios que indican que la sensibilidad es bastante alta. Estos dispositivos provocan que consulten más pacientes aunque para nosotros es importante que la arritmia esté documentada.

¿Cómo?

Con un electro. Un paciente puede tener palpitaciones por diferentes tipos de arritmias. Si vemos en un electro qué tipo de arritmia es podemos orientar mejor el tratamiento. Si el electro se hace cuando el paciente no tiene arritmia puede ser normal.

¿Y qué se puede hacer?

Hay que detectarla, por ejemplo haciendo el electro cuando nota las palpitaciones. También hay sistemas de holter que se llevan 24 horas o más y ahora se suman los relojes inteligentes que detectan y pueden registrar. Nos sirven. Hay pacientes que vienen a la consulta con sus registros desde el reloj. Todo ayuda.

¿Qué signos hay que de algo no va bien?

Desde más cansancio hasta una disminución de la capacidad de esfuerzo, mareos, perder el conocimiento, palpitaciones, etc. Hay personas que pasan temporadas de más estrés y pueden notar el latido cardíaco. No quiere decir que sea patológico. Pero si hay dudas lo mejor es consultar.

¿Cuál es el perfil del paciente?

Cuando se asocia a cardiopatías son más mayores pero también hay casos en personas jóvenes y deportistas. Con todo, la muerte súbita en deportistas no es frecuente. Lo que ocurre es que es muy llamativa porque son jóvenes, se cuidan, etc. y se conoce. Normalmente son personas con enfermedades arrítmicas de base que no se han diagnosticado.

¿Marcapasos y desfibriladores internos son los dispositivos que más colocan?

Sí. Los marcapasos son para pacientes con bloqueo auriculoventricular. El corazón les va lento y necesitan una frecuencia más rápida. También hay para pacientes con insuficiencia cardíaca, etc. Los desfibriladores internos fueron una revolución Es una forma muy buena de prevenir la muerte súbita. Y cada vez se están desarrollado nuevas formas de desfibriladores implantables menos invasivos, con algoritmos para reconocer las arritmias mejor, para evitar descargas inapropiadas y para que el paciente esté más confortable. También realizamos bastantes ablaciones.

¿En qué consisten?

A través de vías venosas o arteriales metemos un catéter hasta el corazón, buscamos el sitio donde se origina la arritmia y quemamos o congelamos. Una de las novedades es que ahora se trabaja con una nueva fuente de energía, campos eléctricos, que también sirven para quitar el origen de la arritmia. Necrosamos, matamos esas células que dejan de funcionar y no se vuelve a producir la arritmia. La eficacia es muy alta.

Los desfibriladores externos han proliferado. ¿Notan su uso?

Sí. Lo hemos notado. Llegan más pacientes reanimados y sobre todo salen en mejor situación. Han estado menos tiempo en parada cardíaca y el cerebro está menos afectado ya que ha estado menos tiempo sin recibir oxígeno.

La inteligencia artificial se extiende. ¿También en este terreno?

Sí. Nos ayuda a discriminar las arritmias. La inteligencia artificial las identifica muy bien. También ayuda en el manejo de la imagen cardíaca. Estamos aprendiendo. Tenemos algunos dispositivos que la incorporan. Hay desfibriladores que aprenden si la terapia que han hecho ha sido eficaz o no y se reprograman para hacer terapias más eficaces. Es un campo en continuo desarrollo.