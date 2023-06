Doce navarros brillantes en la EvAU

Rebeca Roura Parrondo - IES Plaza de la Cruz: 13,725 “El instituto nos preparó muy bien, no me pilló por sorpresa nada de lo que entró, tenía todo controlado”, afirmó Rebeca Roura. Primero organizó los contenidos y más tarde se distribuyó los temas para estudiar sólo por las mañanas. Las tardes se las reservó para descansar, jugar a videojuegos, dibujar o leer sus mangas de Dragon Ball. Gracias a su planificación los exámenes le resultaron muy sencillos y salió contenta de las pruebas. El curso que viene quiere estudiar Ciencia de Datos en la UPNA, aunque todavía no tiene claro si lo complementará haciendo el doble grado con ADE.

Nicolás Sanz Irisarri - IES Ribera del Arga de Peralta: 13,850 “A lo largo del curso he ido trabajando, así que para la EvAU he ido muy relajado. Para preparar la selectividad ha sido muy importante descansar, el deporte, el ocio y haber pasado tiempo con mi familia. Lo importante es ir relajado y creo que lo he conseguido”. Ha estudiado el Bachillerato de Humanidades y le gustaría poder estudiar el doble grado de Historia y Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid. El verano lo quiere dedicar a sus hobbies: el piano y la lectura.

Aurora Aróstegui Rivallo - IES Benjamín de Tudela: 13,925 “Estoy muy contenta: al final, estás todo el curso preparándote para esto. A mí me gustaría estudiar Medicina en Zaragoza, que está muy cerca de Tudela y siempre me ha llamado la atención. Antes de la EvAU me hice un calendario de estudio, aunque según pasaban los días lo he tenido que ir ajustando según iba avanzando. En verano me haría muchísima ilusión sacarme el carnet de conducir, aunque también quiero repasar algo de Anatomía para prepararme para empezar de Medicina”.

Javier González Moreno - Colegio Santa Teresa: 13,875 “Empecé 2º de Bachillerato con miedo, pero luego entendí que es una carrera de fondo y que lo más importante es ser constante”, aseguró Javier González. Esta continuidad en sus estudios le permitió ir tranquilo y sin presión a los exámenes. Aunque ya está admitido en Medicina en la UN, intentará estudiar en la UPNA o en alguna universidad pública del país. El mediano de dos hermanos planea disfrutar del verano con su familia y amigos y dedicar tiempo a su afición: la pintura.

Lucía Moriano Delgado - Miravalles-Redín: 13,925 “Mi mayor aspiración es opositar para diplomático”, confesaba Moriano, una de las mejores alumnas de esta EvAU. Ella quiere estudiar el doble grado de Derecho y Business Analytics en la Universidad Pontificia de Comillas. “La exigencia durante el año es muy alta, hay que meter horas, pero a la selectividad fui muy tranquila porque tenía la sensación de que íbamos muy bien preparados”, recordaba sobre la semana pasada esta alumna de Miravalles-Redín. “No soy una persona de estar pegada muchas horas al libro, hay que buscar el equilibrio entre estudio y salir”, concluyó.

Alejandro Martínez Gómiz - Miravalles-Redín: 13,750 “Me gustaría estudiar Matemáticas, aunque no descarto hacerlo con un doble grado. Tengo muchas posibilidades: Logroño o Zaragoza... aunque lo más seguro es que me quede en Logroño; ya tengo una residencia mirada”. Dice que su secreto para sacar esa nota en selectividad ha sido encerrarse: “Me he encerrado, sobre todo con Historia. Y también, mucho repaso, aunque al final es lo que hemos ido haciendo durante todo este curso”. Para este verano tiene una cosa clara: aprovechar y disfrutar con sus amigos.

Pablo San Julián Tarifa - Liceo Monjardín: 13,9 “Iba tranquilo porque tenía buena media en Bachiller y tampoco necesitaba una nota muy alta”, explicó Pablo San Julián. Amante del baloncesto y de pasar tiempo con sus amigos, Pablo tiene claro que quiere estudiar Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en Zaragoza el próximo curso. Tras realizar los exámenes finales en su centro, sólo necesitó repasar para la EvAU. Dedicó más tiempo a optativas como Dibujo Técnico o Matemáticas, ya que le resultaron más interesantes que el resto.

Sofía Fernández de Arcaya - San Ignacio: 13,750 “No he seguido ninguna rutina concreta para prepararme el examen, he tratado de compaginar el estudio con el ocio, de hecho, la semana previa a la EvAU quedé con mis amigas todos los días”, explicó Sofía Fernández. Para Fernández de Arcaya, la clave ha sido refrescar los conocimientos. Le gustaría entrar en el grado de Medicina de la UPNA y tras conocer su nota se ve con posibilidades. En su tiempo libre le gusta practicar spinning o yoga y para celebrar la nota se irá a Salou con sus amigas.

Iciar Mañas Artuch - San Francisco de Javier: 13,889 Esta joven de Villafranca quiere estudiar Doble grado de Relaciones Internacionales y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. “ Salí muy desanimada del examen de Lengua y luego acarreé esa sensación durante los tres días, por lo que no me esperaba esos resultados”, reconocía tras conocer las notas. Celebrará el éxito de vacaciones con sus amigas y después se irá de voluntariado a Vitoria con el colegio. También trabajará en los meses de verano antes de empezar la universidad.

Neele Stomberg Belzunce - Liceo Monjardín: 13,803 “Voy a tomarme un año sabático como au pair en Alemania, luego decidiré si volver y estudiar Ingeniería Aeroespacial en Valencia o quedarme allí”, explicó Neele Stomberg. Hija única y jugadora de baloncesto, a Neele le gusta practicar cualquier deporte, pintar, viajar y escuchar música. Tras realizar los exámenes globales en su centro, la EvAU le resultó sencilla. Su preparación se basó en estudiar por las mañanas y descansar por las tardes. Para ella, la prueba más complicada fue la de Física, pero eso no le impidió conseguir la nota que deseaba.

Leire Aragón Arrasate - IES Basoko: 13,656 “La verdad es que estoy muy contenta con mi nota, porque el esfuerzo se ha visto recompensado”. A Leire le gustaría estudiar Física, aunque todavía no sabe dónde lo hará.Ha cursado el Bachillerato de Ciencias de la Salud con la opción de Física, de ahí la elección de la carrera. “Para preparar la selectividad me aseguré de estudiar con suficiente antelación, sobretodo Historia yLiteratura, que para mí eran las más densas. Y luego he ido repasando los conceptos del resto de asignaturas, matemáticas, química, física, que en mi caso son más prácticas”.