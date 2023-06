Maya dice que su decisión de presentarse al Congreso ha sido "muy de última hora" y espera ser elegido

ha sido "muy de última hora". Ha confiado en ser elegido y ha señalado que "probablemente" haya influido en esta decisión que el partido regionalista y el PP se presenten estos comicios por separado. El alcalde en funciones de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, ha afirmado este miércoles que su decisión de concurrir como número dos de la formación regionalista al Congreso de los Diputados en las elecciones del 23 de julio. Ha confiado en ser elegido y ha señalado que "probablemente" haya influido en esta decisión que el partido regionalista y el PP se presenten estos comicios por separado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha destacado que "voy a luchar a tope para conseguir ese segundo escaño". "Creo que tenemos posibilidad de conseguirlo; los resultados en las elecciones autonómicas, si se repitieran, casi seguro que tendríamos dos. Sé que no es lo mismo la clave autonómica que la clave general, pero los votos están ahí", ha subrayado. Por ello, ha apostado por "convencer al votante de que somos la mejor opción y yo peleo por estar".

Enrique Maya ha destacado que "es un momento importante" porque "son una de las elecciones en las que nos jugamos mucho" y por el hecho de concurrir por separado y no en coalición con el PP. "Tenemos que demostrar a la sociedad navarra la fuerza que tenemos", ha recalcado.

En este sentido, ha asegurado que "nosotros intentamos hasta el último momento llegar a un acuerdo" con el PP pero "al final no se pudo". Al respecto, ha apuntado que "probablemente también haya estado en mi decisión el hecho de que vayamos separados". "Seguramente si hubiéramos ido juntos yo no hubiera sido candidato, mi nombre no se barajaba en ningún momento. Creo que tenemos que echar toda la carne en el asador para que UPN tenga el mayor apoyo posible y que ese apoyo finalmente se traduzca en dos -diputados-", ha manifestado.

Preguntado si su partido intenta aprovechar su "tirón" como alcalde, Enrique Maya ha destacado que "yo soy UPN", donde es vicepresidente. "Evidentemente, después de muchos años en la vida política como alcalde o en la oposición, es evidente que la gente me conoce", ha reconocido. De la misma manera, ha indicado que "respetaría" a las personas que pensasen que es "como todos" al decir que "se iba pero no se va" pero "no ha sido así". "Ha sido una decisión muy última hora porque creo" que, junto con Alberto Catalán, "que me parece un magnífico primera fila de esta lista, podemos sumar muchos votos y tener esos resultados que esperamos tener UPN en estas elecciones", ha remarcado.

En cuanto al respaldo electoral que podría tener Sergio Sayas, suspendido de militancia de UPN por su rechazo a la reforma laboral y que finalmente dejó el partido y ahora es candidato al Congreso por el PP, Maya ha destacado que "siempre he mantenido una buena relación con él" y ha añadido que "no voy a discutir la valía de Sayas, sería estúpido por mi parte cuando él ha sido elegido por parte de UPN como representante en Madrid".

El candidato no ha querido "discutir sus cualidades" sino "defender las nuestras". "Nosotros representamos mucho mejor los intereses propios de Navarra en el Congreso de los Diputados que alguien del Partido Popular, que lógicamente tendrá que plegarse mucho más a las directrices de su partido. Y probablemente en un momento dado tenga que dar un paso atrás en determinadas exigencias", ha afirmado.

No obstante, ha señalado que "nuestro candidato es Feijóo, pero es una apuesta exigente que siempre tendrá que pasar por conseguir para Navarra lo que nosotros queremos para nuestra tierra".

"NO TENEMOS NINGÚN ACUERDO CON VOX EN SAN ADRIÁN"

Por otro lado, respecto a la constitución del Ayuntamiento de San Adrián, donde el apoyo de Vox es necesario para que UPN consiga la Alcaldía, Enrique Maya ha asegurado que en la formación regionalista "no tenemos ningún acuerdo con Vox" en el Ayuntamiento.

"Yo con Vox no estoy cómodo, a mí hay cosas de Vox que no me gustan", ha recalcado Maya, que ha insistido en que "no vamos a firmar ningún acuerdo con Vox y nosotros presentaremos nuestra candidatura y a ver finalmente qué sale".

Ante la posibilidad de que el candidato de UPN reciba los apoyos de Vox, ha replicado que "si te vota, ¿qué vas a hacer?". En su opinión, "se está generando como una especie de gran trampa" ya que "dices: 'con Vox no te puedes apoyar nunca, ni por activa ni por pasiva' pero el Partido Socialista está pactando con ERC, Bildu, con todo el mundo". "Parecería como que todas las puertas están cerradas. Unos pueden pactar con quien quieran y otros no pueden pactar con determinados partidos. De esa manera se adulteraría absolutamente la democracia", ha criticado.

"Una cosa es que tú firmes un acuerdo para conseguir un apoyo y otra cosa es que te apoyen", ha insistido. En el caso de San Adrián "no podemos decir que no te voten, lo que es evidente es que no va a haber ningún acuerdo previo para conseguir ese voto", ha reiterado.

"SI TODOS CUMPLEN LO QUE HAN DICHO, IBARROLA SERÁ ALCALDESA"

Con respecto a la situación en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya ha resaltado que "si todos cumplen lo que han dicho, finalmente va a ser Cristina Ibarrola alcaldesa porque es la lista más votada, aquí no hay regalos".

"Si no hay ningún acuerdo en sentido contrario quiere decir que la alcaldesa es Cristina Ibarrola, no te han regalado nada. Si quieren que sea otro alcalde, que lleguen a un acuerdo. Si no, es Cristina Ibarrola, aquí no hay regalos", ha concluido.