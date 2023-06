No nos gusta hablar sobre la muerte. Nos cuesta. Antes y después, porque también se nos hace difícil pedir ayudar cuando estamos inmersos en pleno duelo y no sabemos cómo manejarlo. Bien lo sabe la Asociación Goizargi, que lleva más de 20 años acompañando a personas que han perdido a un ser querido e intentando que la sociedad no viva de espaldas a esta realidad. Esta mañana, la entidad ha celebrado una jornada que ha abierto a la ciudadanía las puertas de su local, en la calle Emilio Arrieta, junto al parque de la Medialuna, que también ha servido como escenario de algunas actividades, destinadas al público adulto y al infantil. "Creemos que es bueno darnos a conocer, que las personas sientan este sitio, que es amplio, cálido y acogedor, como su segunda casa", explican desde la entidad.

El goteo de gente que se ha dejado caer a lo largo de la mañana se ha convertido en un grupo más nutrido a mediodía cuando dos voluntarios de la entidad, Joaquín Buil y Mila Berruete, han compartido sus experiencias. "Todos los años organizamos un encuentro con voluntarios. Escuchar los testimonios de personas que ya han transitado su duelo siempre ayuda a quienes están ahora mismo en ese proceso. Se sienten identificados y ven que se puede seguir viviendo después de una pérdida".

MIGUEL OSES

La jornada, "un día bonito" para toda la familia de Goizargi, ha finalizado con una comida asociativa entre el equipo y la junta de la entidad, los socios y todas aquellas personas usuarias y familiares se han querido sumar a la iniciativa.