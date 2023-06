Pedro Sánchez anunciara el pasado 29 de mayo el nueva jornada electoral que esta vez se presenta más calurosa que nunca. Desde queanunciara el pasado 29 de mayo el adelantamiento de las elecciones generales la incertidumbre sobre como compaginar ir a votar con las vacaciones de verano se ha colado en la mente de muchos navarros. El 23 de julio los colegios abrirán sus puertas para celebrar unaque esta vez se presenta más calurosa que nunca.

Barañáin, se trata de una situación totalmente nueva ya que nunca antes habían tenido que solicitar el voto de esta forma. La solución más sencilla para aquellos que no quieren renunciar a esos tan ansiados días de descanso es pedir el voto por correo. Ahora bien, para algunos como Carlos Álvarez, vecino de, se trata de una situación totalmente nueva ya que nunca antes habían tenido que solicitar el voto de esta forma.

Oficinas de correos como la ubicada en la avenida Sancho el Fuerte ya han incorporado en sus instalaciones un trabajador específico para atender las posibles dudas que pueda ocasionar este trámite.

Pamplona que se acercan a estas oficinas con muchas dudas: ¿Es necesario entregar el resguardo personalmente? ¿Puede ir mi marido en mi lugar? ¿Qué pasa si no estoy en casa cuando llega el cartero?... Y es que, son muchos los vecinos deque se acercan a estas oficinas con muchas dudas:Puede ir mi marido en mi lugar?

La preocupación principal gira en torno a las fecha en las que llega el voto a casa, que es entre el 3 y el 16 de julio. Para esos días muchos ya están de vacaciones y les es imposible poder dar una dirección a la que llegue la carta certificada.

Sin embargo, las inquietudes no vienen solo por parte de los ciudadanos sino que los trabajadores también se muestran reacios a las fechas elegidas para la celebración de las elecciones: “Aún nos estamos recuperando de las municipales, la carga de trabajo es evidentemete mayor pero las que más sufren son nuestras compañeras de oficina que tienen que hacer más trámites”, señala una repartidora de Correos.

No solo se trata de fechas en las que la gente se va de vacaciones sino que muchos también aprovechan para irse al pueblo. “Aunque no nos guste tenemos que votar así porque no queremos tener que volver solo para votar, de esta forma es más cómodo”, argumentan algunos. Además, ejercer el voto de manera presencial es para muchos “una manera de asegurar que el voto llega”.

Sanfermines también explica el aumento de la demanda de este sistema de voto. La gente quiere disfrutar de las vacaciones o no tener que volverse de sus pueblos. La fecha, justo después detambién explica el aumento de la demanda de este sistema de voto. La gente quiere disfrutar de las vacaciones o no tener que volverse de sus pueblos.

Son múltiples las dudas relacionadas con el trámite pero todos los solicitantes coinciden en que la preocupación principal es las fechas en las que llega la carta certificada y asegurarse de que el voto llega a donde tiene que llegar sin ningún tipo de problema.