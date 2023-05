Begoña Alfaro: “A Bildu le queda mucho camino por andar, pero pactar con ellos no es una línea roja”

pamplonesa de 41 años es natural. Franca al hablar, clara al marcar sus posiciones y atenta a la escucha. No es poco en los tiempos que corren. Aspira a que Como la foto que acompaña a estas páginas se hizo con antelación, Begoña Alfaro abre la puerta de su despacho un miércoles a primera hora de la mañana a cara descubierta. Sin maquillaje, “algo que agradezco mucho”. De lo que no ha podido librarse esta vez es de las botines con tacón, ya que tiene un ‘canutazo’ después de la entrevista. En argot político, una comparecencia corta ante las cámaras de televisión y radios. Porque si algo es estaes natural. Franca al hablar, clara al marcar sus posiciones y atenta a la escucha. No es poco en los tiempos que corren. Aspira a que Contigo Navarra, la coalición de 5 partidos que lidera, entre con fuerza al Parlamento y al próximo Gobierno de Navarra.

Hace 4 años Esparza formó NA+ para no perder votos. Esta vez han sido ustedes. ¿Era Contigo Navarra o arriesgarse a desaparecer?

Los resultados de 2019 dejaron claro que la ciudadanía castigó que espacios tan similares fueran cada uno por su lado. Y por un ejercicio de responsabilidad no tenía sentido que fuerzas a las que sólo nos separan matices no fueran unidas. Estamos todo el rato criticando la crispación que hay en la sociedad y nosotros hemos dado un ejemplo de unión entre diferentes. Lo hemos hecho muy bien.

Insisto. ¿Entraba en sus quinielas que Podemos o I-E se quedasen fuera de las instituciones?

No hicimos ese análisis tan crítico, porque el enfoque fue a futuro. Pero los de 2019 fueron unos resultados muy malos, sin paliativos.

¿Qué une a 5 partidos diferentes? ¿Es posible ser su voz y dar un mensaje unitario?

Somos 6 espacios: 5 partidos más los independientes. Lo que nos une es la visión de la Navarra que queremos, no para esta legislatura, sino la de la próxima década. Y entorno a mayoría progresistas, que son las que definen a la mayoría social. Y te digo con sinceridad que me está resultando francamente fácil dar un mensaje unitario. Todos los protagonistas de los espacios tenemos muy claro a donde vamos. Trabajando desde el respeto y la confianza.

Y sin personalismos, que es lo que lastró a Podemos otros tiempos...

Totalmente. El equipo es imprescindible. Sin él, para mí, imposible.

Estuvo en el alumbramiento del 15M pero es una desconocida al frente de Podemos. ¿Había que huir de los rostros oficiales?

Podemos necesitaba un cambio y un perfil como el mío, que venía de trabajar en el ámbito social, ayudó.

Coincidirá en que decisiones tomadas por los pesos pesados en Madrid les lastran aquí. ¿Qué opina como letrada de las consecuencias de la ley de Sólo sí es sí?

En Navarra no nos está pesando especialmente. Hace dos años empezamos a trabajar en una hoja propia para Navarra, hemos marcado nuestro propio calendario sin mirar a Madrid. Es inevitable que las decisiones políticas que se tomen allí afecten. Pero también las positivas que se toman en Madrid, como la labor del Ministerio de Trabajo. Eso nos beneficia.

Perdone, insisto. Mil reducciones de condena a condenados por agresiones sexuales y más de 100 excarcelaciones. ¿Qué opina?

Vaya por delante el total respeto a las víctimas. Dicho esto, se ha puesto mucho el énfasis en una parte mínima de la ley, la de la consecuencia penal, y muy poco en las partes positivas de la norma. Se va a llegar a mayor porcentaje de mujeres víctimas. Pero se ha decidido amplificar mediáticamente lo otro, las rebajas de condena.

Comparte actos con Yolanda Díaz y también con líderes de Podemos. ¿Dónde está más cómoda?

Nos sentimos dentro de Contigo Navarra. Lo otro no nos parecen espacios diferentes. Estamos al margen de las disputas que puedan tener. Hemos sido pioneros en este proyecto de aglutinar a las fuerzas políticas de izquierda, que queremos que se extienda al resto del Estado. Yolanda Díaz y también los líderes de Podemos han puesto en valor a Contigo. No nos sentimos en medio de nada.

¿Se ven dentro del próximo Gobierno foral? Habrá que hacer un cuatripartito...

Nacemos con vocación de gobernar. Si el respaldo electoral es suficiente acordaremos un programa social que garantice nuestra propuesta política.

¿Acuerdo programático es sinónimo de carta a los Reyes Magos?

Será un acuerdo valiente y ambicioso que nos ate a la ciudadanía. Con calendario. Y que se cumpla.

Habla de acuerdo con fuerzas progresistas. ¿También Bildu?

Para llegar a un pacto tendrá que haber un acuerdo valiente y con total respeto a los derechos humanos. Entendemos que Bildu ha dado muestras de compromiso por un futuro en paz. Pero queda mucho por andar. Para nosotros Bildu no es una línea roja.

¿No merece línea roja quien decide conscientemente que le representen 44 condenados de ETA?

La decisión de incluir a determinadas personas en listas nos parece un total desacierto. Hay que trabajar por una memoria de convivencia y paz para una justa reparación de las víctimas. Con todo esto, decir que basta ya de utilizar a ETA y a las víctimas por parte de la derecha. Quieren condicionar futuros pactos de gobierno.

Pero esa denuncia parte de las víctimas, no de los partidos.

Sí, pero la repercusión mediática extra estas elecciones no es casual

Habla de memoria. En su programa hay 12 medidas: 8 sobre víctimas del franquismo y sólo una referencia a víctimas del terrorismo. Parece desequilibrado.

No lo interpretamos así. Quienes formamos Contigo Navarra hemos demostrado nuestro compromiso con la paz y el respeto a las víctimas. También nuestro compromiso de trabajar por reparar las víctimas del franquismo.

¿Saltamos de tema?

Vamos.

Los expertos apuntan que Navarra pierde atractivo fiscal y usted receta más impuestos y subirlos...

Nuestro diagnóstico arroja otro resultado. Navarra no está perdiendo inversiones, por eso queremos un régimen fiscal justo. Las rentas de los trabajadores engrosan el 86% de los ingresos públicos y el de sociedades sólo el 6%. Hablamos de revisar deducciones de las grandes empresas, no podemos meter en el mismo saco a las pequeñas y medianas. No estamos de acuerdo con una bajada sistemática de impuestos. La única forma de tener servicios públicos de calidad es con impuestos.

Mantienen su mantra de crear una banca pública con los fondos de Fundación Caja Navarra. ¿No es repetir los errores de las CCAA jugando con sus cajas de ahorros?

No sería incidir en el mismo error porque la banca pública estaría sujeta a mecanismos de control públicos, lo que no hubo con cajas ni bancos. Tenemos familias sin acceso a financiación o personas con subidas de intereses que encarecerán sus hipotecas 3.000€ al año. La banca pública aseguraría a los navarros no estar al albur de intereses de fondos de inversión.

En sus medidas de Salud destaca su propuesta tajante de reducir los conciertos con hospitales y clínicas privadas. Hay 22.300 personas más en lista de espera que hace 4 años y médicos y enfermeras apuntan a sinergias. ¿Van a la contra?

Vamos a una población cada vez más envejecida. Hay que actualizar el sistema y reorganizarlo por completo con un refuerzo total de la Atención Primaria. Sólo así se paliarán las listas de espera. Apostamos por lo público y proponemos un aumento presupuestario para la Atención Primaria que no dista mucho de lo que se dedica a conciertos sanitarios. Proponemos su reducción progresiva para disponer de ese dinero en lo público. Deberá haber un tiempo en el que coexistan ambos sistemas, porque la población tiene que ser atendida, pero apostamos por lo público. Se pierde financiación porque muchas veces automáticamente se deriva. Y en muchos espacios interesa que haya listas de espera para armar un discurso que permita derivar a la privada.

Parece que lo suyo va de suprimir conciertos. También para Educación. ¿Es viable hacer públicos más de 70 colegios y eliminar el conciertos de 40.000 alumnos?

Es el mismo planteamiento que en sanidad. Hablamos de una reducción progresiva de los conciertos educativos. Defendemos la libertad de que cada padre y madre elija el colegio que quiera para sus hijos, pero si no son centros públicos, no deben financiarse con fondos públicos. Ahora hay muchas familias que acuden a concertados y deben tener su educación garantizada, pero apostamos por su reducción progresiva.

Pasamos a los más pequeños. Belarra, navarra y ministra, crea una nueva ayuda de 100 euros por hijo menor de 3 años que se aplicará de forma universal en toda España menos en Navarra. ¿Nuestras madres son de segunda?

Contigo Zurekin fuimos la primera fuerza en solicitar esa medida para Navarra. Es una ayuda que incentiva y que los navarros deberían disfrutar exactamente igual.

Pues parece que no será así. Aquí se vinculará al nivel de renta.

Nosotros defendemos que las ayudas deben ser progresivas. En estas ayudas o en las del bono para el cine o en los 20 céntimos de subvención a la gasolina.

Un caso real. Ocupación de una vivienda en Noáin de unos inquilinos que llevan 3 años sin pagar el alquiler a una familia humilde. ¿A quién protege la ley? Ustedes prohibirían los desalojos sin alternativa habitacional...

La ley protege la propiedad privada y, en determinados casos de especial vulnerabilidad, se contemplan excepciones. Lo digo yo que llevo décadas ejerciendo la abogacía en este ámbito. No podemos coger la parte por el todo y que una serie de mensajes amplificados marquen el discurso. Niego la mayor. En 2022 hubo 50 denuncias por usurpaciones en Navarra. Sobre todo inmuebles de bancos. Y hay 10.000 personas en Navarra solicitando vivienda. El problema no son esos 50 casos.

La última. Contigo Navarra habla en su programa de sacar a España de la OTAN y de los crímenes de Israel. De quien no dice nada es de Ucrania. ¿Están cercanos a los postulados de Putin?

Putin es un criminal de guerra y la invasión rusa contraviene cualquier tipo de legalidad. En ocasiones se ha intentado colocarnos la etiqueta desacertada pro-Putin. Nuestra apuesta es potenciar las vías diplomáticas, que ya dura mucho este desastre.