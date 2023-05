Los loft como una gran alternativa para vivir o invertir

viviendas tipo loft en los últimos cinco años en Pamplona, un ‘boom’ al que nos acercamos de la mano del arquitecto técnico Óscar Flamarique, que junto con un arquitecto y una decoradora se dedica a este tipo de rehabilitaciones. Más de 200 locales se han transformado enen los últimos cinco años en Pamplona, un ‘boom’ al que nos acercamos de la mano del arquitecto técnico, que junto con un arquitecto y una decoradora se dedica a este tipo de rehabilitaciones.

Flamarique explica que “es una vivienda hecha a la carta, en la que todo es nuevo y donde no existen barreras arquitectónicas”. Añade otro aspecto no menos importante, la rentabilidad: “Hay mucha oferta de local vacío y los precios han bajado bastante. Cuando los adaptas y cambias el uso, aumentas automáticamente el valor del metro cuadrado porque no vale lo mismo el de uso comercial que el de uso para vivienda. Por otro lado, personas que ya no necesitan una vivienda tan grande están utilizando la fórmula de irse a vivir a un loft y de alquilar su casa, con cuyo alquiler van pagando el local y la obra y luego se convierte en su pensión”, explica este arquitecto técnico.

Estos loft cuentan con todas las prestaciones de una vivienda típica, y también con privacidad y seguridad. “Normalmente instalamos una doble barrera de acceso y en las ventanas, situadas a una altura superior a la habitual, colocamos vidrios de seguridad que pueden ser traslúcidos e incorporar barrotes”, destaca Flamarique.

La forma de trabajar de este profesional comienza con una visita al local, sin ningún compromiso, para ver su potencial y asesorar al propietario sobre la normativa existente. Después, realiza una propuesta de distribución y un estudio de rentabilidad. Ya en la fase de obra, se encarga de la gestión y de la coordinación de gremios. Al trabajar en equipo con una decoradora, el loft se entrega totalmente amueblado y equipado al detalle.

Flamarique se muestra muy satisfecho por la reacción de las personas que han confiado en él y en su equipo. Por ejemplo, la propietaria de uno de sus loft en Mendillorri le escribió textualmente: “No me imaginaba que podía tener una vivienda con tal nivel de prestaciones en una planta baja”. Y en el caso de los loft para alquiler, cuenta que va a repetir con un propietario de varios locales para quien ya ha reformado uno en Iturrama.