Los pactos para gobernar marcan el debate de los candidatos en Diario de Navarra

Los pactos para tratar de gobernar Navarra después de las elecciones forales del próximo 28 de mayo han jugado un papel muy destacado en el debate celebrado este martes en las instalaciones de Diario de Navarra entre los cabezas de lista de las formaciones con representación en el Parlamento durante la última legislatura.

Durante casi dos horas, Javier Esparza (UPN), María Chivite (candidata del PSN y actual presidenta del Gobierno foral), Uxue Barkos (Geroa Bai), Laura Aznal (EH Bildu), Begoña Alfaro (Contigo Navarra), Carlos Pérez-Nievas (Ciudadanos) y Javier García (PP) han confrontado sus proyectos en torno a fórmulas de gobierno, pero también sobre sanidad, con los problemas acuciantes en Atención Primaria y las listas de espera; vivienda, con el precio del alquiler, la vivienda protegida y la dificultad de los jóvenes para acceder a inmuebles como puntos claves; y fiscalidad, empleo y economía.

-O preside María Chivite con EH Bildu, o UPN con Javier Esparza -ha resumido el candidato regionalista, Javier Esparza, quien ha asegurado pretender gobernar en solitario y ha incidido en que dispersar el voto del centro-derecha en vez de dárselo a UPN "es votar a Chivite, Otegi y Asirón".

- Cuando se apela a voto útil, lo peor es votar a quien no quieres votar por miedo -ha dicho Carlos Pérez-Nievas para replicar a Esparza, socio de Ciudadanos en la ya extinta Navarra Suma.

Por parte del PP, tercer integrante de una Navarra Suma que ya no se ha reeditado de cara a los próximos comicios, Javier García ha recordado que su partido no pactará nunca con Bildu, "ante el que Chivite ha estado arrodillada".

María Chivite ha subrayado su objetivo de liderar de nuevo el próximo gobierno, mientras que desde EH Bildu Laura Aznal no ha cesado en trasladar que los abertzales quieren jugar un palel clave: "Somos imprescindibles y lo vamos a seguir siendo", ha avisado. La aspirante de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha apostado por una Navarra "no tutelada por intereses que no son los de la sociedad navarra". Por su parte, Begoña Alfaro ha marcado la "única" línea roja de Contigo Navarra en cuanto a pactos con la derecha. "O se está con la minoría económica o con la mayoría social", ha declarado.

