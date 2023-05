El alquiler tradicional ‘evoluciona’ en Iturrama

Pamplona destaca, entre otros muchos aspectos, por ser una ciudad universitaria y si hay un barrio favorito de los jóvenes que se trasladan a estudiar a la capital navarra, este es Iturrama. Su cercanía a los campus hace que los estudiantes demanden alojamiento, un colectivo que aporta frescura a la zona y que convive con el resto de la población.

Si bien la vida universitaria dinamiza el barrio y hace que su comercio prospere, algunos actores están contribuyendo de manera especial con este clima de convivencia.

Tras muchos años, ha logrado convertirse en la opción favorita para propietarios y estudiantes ofreciendo una alternativa de calidad para ambos, y en una garantía de convivencia para el vecindario.

Se encarga de la gestión integral de viviendas con un modelo de residencia que garantiza la atención, actividades y servicios a los inquilinos para que se centren en sus estudios. Para que los más de 400 propietarios del barrio que les han confiado sus pisos frente al alquiler convencional no tengan el ‘segundo trabajo’ y la inseguridad que supone gestionar una vivienda.

Nicolás Iribas explica que “para generar un clima de convivencia sostenible es imprescindible que se atienda los alquileres de manera profesional: gestión de la convivencia, mantenimiento, supervisión... Lo que sucede con lo que llamo el ‘alojamiento desregulado’, es decir, el contrato de alquiler clásico es que el intermediario desaparece en caso de problemas, o vive atosigado por ellos, sin medios para atenderlos”.

Después de 30 años de experiencia, cuenta que Campus Home ha hecho de Iturrama “un barrio en el que nuestros estudiantes conviven en armonía con los vecinos y juntos han hecho funcionar los comercios locales, supermercados, hostelería...”. A ello ha contribuido el pacto de convivencia y observación de las normas que los jóvenes se comprometen a acatar durante su estancia en sus pisos, reduciéndose de manera considerable los problemas, y siendo gestionados cuando suceden. También a que desde Campus Home se les facilitan alternativas, instalaciones y espacios de ocio y formación en los que los estudiantes desarrollan sus inquietudes.

Gracias a este modelo pionero de residencia descentralizada, Campus Home gestiona hoy el alquiler de más de 1.300 alumnos de la Universidad de Navarra en más de 400 pisos de propietarios que han confiado en ellos.