Investigadores del CIMA diseñan una calculadora que identifica pacientes oncológicos con mejor pronóstico

Cima Universidad de Navarra han desarrollado una calculadora que identifica los pacientes con mieloma múltiple y amiloidosis sistémica primaria que presentan mejor pronóstico al tener un perfil más benigno. Este sistema, diseñado en colaboración con el Grupo Español del Mieloma (GEM-PETHEMA), ayudará a una mejor clasificación de los enfermos y podría evitar tratamientos innecesarios a este grupo de pacientes. Investigadores delhan desarrollado una calculadora que identifica los pacientes con mieloma múltiple y amiloidosis sistémica primaria que presentan mejor pronóstico al tener un perfil más benigno. Este sistema, diseñado en colaboración con el Grupo Español del Mieloma (GEM-PETHEMA), ayudará a unay podría evitar tratamientos innecesarios a este grupo de pacientes.

El mieloma múltiple es el segundo cáncer hematológico más frecuente. Se trata de un tipo de sangre muy heterogéneo, por lo que los pacientes presentan un comportamiento clínico y una respuesta al tratamiento muy distinta. “A través de la citometría de flujo hemos identificado un subgrupo de pacientes, tanto sintomáticos como asintomáticos, que tienen un perfil similar al que se observa en sujetos con la enfermedad benigna precursora del mieloma, denominada gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI). Asimismo, también hemos encontrado este subgrupo de pacientes en otra enfermedad hematológica relacionada, la amiloidosis sistémica primaria”, explica el Dr. Bruno Paiva, codirector del Programa de Hemato-Oncología del Cima, integrado en el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, y director del estudio.

Los investigadores han desarrollado una herramienta online de libre acceso que permite que cualquier hematólogo en el mundo pueda clasificar sus pacientes utilizando datos rutinarios de citometría de flujo. Esta técnica discrimina con gran precisión las células plasmáticas normales residuales y las tumorales. “Gracias al bigdata generado durante más de diez años por el GEM-PETHEMA, de modo particular en el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, el Hospital Universitario de Salamanca y el Hospital 12 de Octubre de Madrid, hemos puesto a punto esta calculadora, que identifica los pacientes con perfil benigno (GMSI) en tiempo real y predice cuál va a ser su supervivencia siguiendo distintas características clínico-biológicas”, apunta el Dr. Paiva. Los resultados de esta investigación, validados en series internacionales de pacientes de Estados Unidos, República Checa e Italia, se han publicado en Journal of Clinical Oncology, la revista científica de mayor impacto en Oncología.

APLICACIÓN CLÍNICA

Esta herramienta es de gran utilidad tanto para el abordaje de pacientes asintomáticos como aquellos con mieloma múltiple activo. Según explica el investigador del Cima, “en el caso de las personas asintomáticas, aunque tengan otros factores de riesgo, este subgrupo tiene una probabilidad de progresar muy baja. De hecho, tras comparar con otros pacientes que han sido tratados antes de desarrollar síntomas, no hemos visto cambios en la evolución de la enfermedad”.

Por su parte, en el subgrupo con mieloma múltiple activo y perfil benigno, un 80% de los pacientes muestra unas tasas libres de progresión a los 5 años tras un tratamiento intensivo con trasplante de médula ósea y quimioterapia. “Además, sorprendentemente, si se suspende el tratamiento no aumenta el riesgo de progresión, incluso en aquellos pacientes que no habían logrado una remisión completa”, apunta el Dr. Paiva. Por lo tanto, esta calculadora podría ser útil para identificar pacientes en los que una respuesta parcial al tratamiento no debe considerarse sub-óptima, “y que probablemente no requiera un sobretratamiento”.

Los investigadores confirmaron la eficacia de esta herramienta también en un grupo de pacientes con amiloidosis sistémica primaria, una enfermedad hematológica maligna muy poco frecuente y con bajas tasas de supervivencia.

“Nuestra calculadora es el fruto de más de una década de trabajo cooperativo en España y de la colaboración con otros centros internacionales. Ahora la ponemos a disposición de la comunidad científica para mejorar el abordaje de estas enfermedades hematológicas”, concluye el Dr. Paiva.

Esta investigación se enmarca dentro del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), el Centro de Cáncer (CIBERONC) y el Grupo Español de Mieloma y cuenta con financiación pública y privada como Iberdrola, a través de la Asociación Española Contra el Cáncer, dentro de su convocatoria de “Ayudas Accelerator” (Proyecto EDITOR).