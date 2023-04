En Navarra ha llovido desde el 1 de enero hasta la fecha la mitad de la media histórica

Las lluvias del sábado y el domingo dejaron poco más de 6 litros por metro cuadrado en Tudela. En Pamplona, el cielo descargó poco más de 13 litros entre los dos días y el pluviómetro de Tafalla marcó 9 litros. Son cantidades, a todas luces, insuficientes para paliar el severo déficit de precipitaciones que arrastra el campo navarro desde final de enero. “Mejor esa poca lluvia que los 30 grados que nos vienen encima esta semana. En el problema de la sequía hay dos factores: la falta de agua y temperaturas más elevadas que lo habitual. El agua caída es fin de semana no arregla la malísima situación del cereal de secano en la mitad sur de Navarra que, en una buena parte, ya no tiene solución”. Son palabras del agricultor de Tudela y vocal del sindicato UAGN, David Navarro Lorente. Ayer, este productor hablaba de “malas perspectivas”, aunque alberga la esperanza de que se cumplan las lluvias “que algún modelo meteorológico pronostica para dentro de una semana, a principios de mayo”. “Si lloviese en cantidad durante mayo ya sabemos que no se van a llenar los embalses, que dependen de la nieve del invierno, pero vendría muy bien para los cultivos”.

Navarra, de norte a sur y de este a oeste, no escapa este año a la escasez de precipitaciones que azota a casi toda España. Está lloviendo menos de lo habitual. Los datos que arroja la red de estaciones meteorológicas del Gobierno de Navarra apuntan que desde el 1 de enero hasta la fecha la lluvia acumulada ronda la mitad de la media histórica. Después de un enero más lluvioso de lo habitual, llegó un febrero muy seco (en Pamplona solamente hubo precipitaciones tres días) y le sucedió un marzo especialmente rácano en precipitaciones.

DN

La zona de Tudela, hasta Cortes y la margen derecha del Ebro (Corella, Cintruénigo, etc), sufre una notoria carencia de lluvia. Es la parte de Navarra más castigada por la sequía. La estación ubicada en Montes del Cierzo ha recogido en lo que va de año un 73% menos de litros que la media histórica. En concreto, desde el 1 de enero al 23 de abril se han recogido 38,5 litros por metro cuadrado, muy por debajo de los 140 que, para ese periodo, establecen los datos históricos.

Para hacerse idea, en todo el mes de marzo solamente cayeron 0,2 litros por metro cuadrado cuando la media histórica del tercer mes del año para la capital de la Ribera marca 37 litros.

En el otro extremo, en la zona norte de Navarra, la sequía también es un mal que está haciendo mella, especialmente en la hierba y en los pastos, con regatas casi secas a mediados de la primavera. En la zona de Santesteban ha llovido un 21% menos de lo habitual en lo que va de año, según los datos de la red del Gobierno de Navarra. Menos lluvias en esta zona húmeda , a pesar de que abril, a diferencia de lo que ha ocurrido en casi todo el conjunto de Navarra, ha sido más generoso en precipitaciones, con casi 140 litros recogidos frente a los 121 litros de media histórica.

En la capital, los cielos han descargado 195 litros en lo que llevamos de año, casi 120 litros menos (-38%) que la media histórica.

En Tafalla, la escasez de lluvia en los cuatro primeros meses del año se sitúa en el 33%. El pluviómetro ha recogido casi 65 litros menos y, por ejemplo, en marzo, sólo se registraron 4 litros de agua por metro cuadrado cuando la media en ese mes para la ciudad del Cidacos es de 50 litros. Más la oeste, en Estella, las precipitaciones acumuladas desde principios de año suman 140 litros, muy por debajo de los casi 250 litros que hubiera sido normal recoger en el citado periodo.