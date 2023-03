El Supremo confirma la absolución de un policía juzgado en Pamplona por un chivatazo a su cuñado

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de un agente de la Policía Nacional acusado hace tres años en Pamplona de haberpor una denuncia de agresión sexual a dos mujeres en Pamplona. El Alto Tribunal no ha admitido el recurso de casación presentado por la representación de ambas mujeres y confirma las resoluciones de la Sección Primera de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Los hechos se remontan a la madrugada del 8 de diciembre de 2016. Dos mujeres, tras coincidir con tres hombres en un bar de Pamplona, despertaron en la vivienda de uno de ellos sin recordar absolutamente nada. La investigación de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Policía Nacional, a la que pertenecía en esas fechas el agente investigado inició la investigación el 19 de diciembre y los dos sospechosos fueron detenidos el 27. Fue durante el traslado de un arrestado a jefatura cuando la inspectora jefa, a la que ya le había sorprendido la “neutralidad” del detenido, vio que en su teléfono móvil llevaba la foto de la hija de su compañero de grupo. Así se inició una investigación.

El juicio se celebró en Pamplona en octubre de 2020. Lay la acusación particular, en representación de las víctimas, reclamó 4,5 años de cárcel. La Audiencia Provincial concluyó quede que el acusado conociera la totalidad de la investigación ni de que se comunicara con su familiar, y resaltó que el único indicio incriminatorio que existía (las dos búsquedas de sus apellidos que hizo an tes de la detención) no era suficiente para sustentar una condena.