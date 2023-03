Regresa la piscina de los bautizos de los Testigos de Jehová

Testigos Cristianos de Jehová. La vuelta a la presencialidad de este evento invitó a sus cerca de 1.800 participantes a reflexionar sobre la importancia de fomentar la paz en las relaciones interpersonales y evitar la confrontación, sobre todo, “en los tiempos que corren”. El amor y la paz estuvieron muy presentes a lo largo de este domingo en Baluarte con motivo de la Asamblea de Circuitos organizada por losLa vuelta a la presencialidad de este evento invitó a sus cerca de 1.800 participantes a reflexionar sobre la importancia de fomentar la paz en las relaciones interpersonales y evitar la confrontación, sobre todo, “en los tiempos que corren”.

“Estamos en un mundo de guerras, que está dividido y es violento”, describía Miguel Muñoz, el portavoz de los Testigos de Jehová de Navarra. “A partir de diferentes cursos que se realizarán a lo largo de la mañana y los discursos de la tarde esperamos poder fomentar la paz y sentirnos queridos”, continuó.

Al acto asistieron los mil miembros navarros de las diferentes congregaciones, además de tres congregaciones de Vitoria y una de Eibar. El perfil de gente que conforma los diferentes grupos, de los que ocho están en Pamplona, es de estrato social variado, según describió Muñoz: “Cuando llamamos a las puertas, al otro lado muchas veces nos encontramos a gente vacía y que lo está pasando mal. Quienes acaban contactándonos son aquellos que tienen la necesidad de llenar un hueco espiritual y encuentran una manera a través de la Biblia”, expuso.

DECISIÓN DE DEDICACIÓN

Quizá el momento más importante de la jornada fue el del bautismo de los 16 nuevos “hermanos”, que tras un discurso de dedicación y una oración pudieron confirmar su decisión de formar parte de esta familia espiritual frente a todos los asistentes.

“Es importante destacar que, en nuestro caso, no verás ningún niño en los bautizos, porque creemos que debe ser una decisión voluntaria, conciente y libre”, comentó Muñoz. Para ello, antes de poder sentirse preparado para llegar al bautismo, es necesario un curso bíblico con el que poder estudiar la Biblia en profundidad.

En el caso de Naiara Viejo, esa seguridad de sentirse preparada le ha llegado a sus 15 años. “El bautismo es algo personal, y yo lo he hecho cuando me he sentido preparada”, comentó. Hija de padres Testigos, ha ido creciendo y viviendo en el entorno desde muy pequeña.

Similar experiencia ha tenido Diego Alonso, de 17 años, también bautizado este domingo y de padres Testigos. “Aunque ha nacido en este ambiente, ha tenido la madurez suficiente para saber qué objetivo darle a su vida y asumirlo”, declaró su padre, Javier Alonso.

Pero no solo acudieron jóvenes. Luz Milla y Juan Arana, un matrimonio peruano de 66 y 65 años, pasaron de no ser practicantes a formar parte de los Testigos de Jehová en unos años: “Estudiar la Biblia nos alivió ese sentimiento de soledad que teníamos al vivir lejos de la familia. Aquí pudimos encontrar una nueva y demostrar que nunca es tarde”, concluyó Milla.