vale de 150€ para gastar en la tienda de Tumascota. Para ello, manda tu foto familiar junto a tu mascota a info@tumascota.es. El plazo para enviar las imágenes será hasta el 14 de marzo a las 11h. Los participantes deberán enviar junto a la foto nombre y apellidos de los que aparezcan y un teléfono de contacto. Participa en el concurso fotográfico de Tumascota en Expofamily , y podrás ganar un

A partir del 14 de marzo, Tumascota seleccionará las 3 fotografías finalistas de este concurso en base a la originalidad, simpatía y calidad de la foto. Aquellas fotos que no respondan a un criterio mínimo de calidad o cuyo contenido no sea adecuado a un público universal no entrarán en concurso y se eliminarán.