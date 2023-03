En pocos metros cuadrados se proyectan muchas vidas posibles. ¿Una ingeniería o ciencias de la salud? ¿Un grado universitario o un FP? ¿Y si me centro en los idiomas, o en algo relacionado con el deporte? Estos y otros muchos, todos con la vista puesta en el futuro cercano, son algunos de los interrogantes que sobrevuelan los pasillos del Salón del Estudiante. La XVI edición de este evento, que este año organizan conjuntamente Navarprensa y Diario de Navarra, abrió este jueves sus puertas en Baluarte con la expectativa de acoger a unas 10.000 personas a lo largo de las dos jornadas en que permanecerá abierto. Al acto de inauguración asistieron el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; el director del Instituto Navarro de la Juventud, Carlos Amatriain; el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo; la consejera del grupo La Información, Leyre Arraiza; Francisco José Briones, coronel delegado de Defensa en Navarra, y Ernesto Orgaz, secretario de la delegación de Defensa de Navarra, entre otros.

Pese a que los vientos no soplan favorables y a que la precariedad se ha adueñado del empleo juvenil en algunos sectores, el derrotismo tampoco es una alternativa. Así al menos se palpaba entre muchos de los grupos que ayer se acercaban hasta uno y otro expositor, con más preguntas que certezas. “Yo no lo tengo claro, estudio el Bachiller de Sociales y la salida laboral es importante, además de que te guste la carrera”, decía Javier Alegría Blasco, del colegio San Francisco Javier de Tudela. “La cosa está difícil, pero cuanto más estudies, más fácil va a ser encontrar algo”.

“Nosotras vamos a saco, a por todas”, confesaban Isabel Aramendía Kadri, Sofía Campo Ejea y Guillermina Esquíroz González, alumnas de 1º de Bachiller del colegio Miravalles. “Creemos que la formación es muy importante, tener una buena base y después buscarse la vida”, reflexionaban tras pararse a preguntar en el expositor de Iberdrola. “Algunas tiraremos por la rama biosanitaria, otras, por la ingeniería”, explicaban. Nagore Rubio, de la sección de Atracción y Talento de Iberdrola, decía que ellos tampoco perciben resignación en las nuevas generaciones. “Quizá es por el ámbito en el que nos movemos, pero yo diría que confían en que sí hay salidas, y casi somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellos. “Buscamos captar talento en el ámbito de las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Matemáticas, Ingeniería), ofrecer oportunidades a recién graduados o incluso estudiantes todavía. Y queremos mujeres, nos sigue costando encontrarlas todavía”, explicaba Rubio.

100% DE EMPLEABILIDAD

En otro campo muy distinto, la Fundación Laboral de la Construcción recordaba que los estudiantes de los módulos que imparten, tanto de grado medio como superior, tienen “una empleabilidad del 100%”. “Para la gente que ha decidido no estudiar más, es una salida segura”, apuntaba Marta Coll, orientadora de la fundación. “Es un sector en el que faltan profesionales y las condiciones no son tan duras como la gente suele pensar. Tenemos en la cabeza el oficio de hace muchos años, pero la tecnología ha hecho que evolucione y ya no es lo que era”, sostenía.

