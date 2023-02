Galerna Fotografía, el temporal que derivó en un estudio con mucha alma

Galerna Fotografía, un pequeño estudio pamplonés especializado en instantáneas de bebés, niños, familias y embarazadas que expondrá su talento en Expofamily, la feria de ocio y educación para familias, que tendrá lugar del 17 al 19 de marzo en Galerna. Mucho más que un temporal. Un recuerdo que se ha transformado en proyecto. Una niña cuyos recuerdos infantiles están anclados a Fuenterrabia, donde descubrió ese viento tan peculiar, súbito, e inesperado que hace que, en cuestión de segundos, una maravillosa jornada de sol y playa se convierta en un vendaval de arena. Este es el origen de, unque expondrá su talento en, la feria de ocio y educación para familias, que tendrá lugaren Baluarte

“Para mí la maternidad ha sido un poco así, como una galerna: esperar una jornada maravillosa de sol y encontrarte con una tormenta capaz de cambiar tus planes sin previo aviso en cuestión de segundos… No se me ocurre nada más imprevisible y más salvaje que la llegada de un recién nacido. Esa repentina tempestad que te saca de la zona de confort y te cambia para siempre. A mí me apasiona inmortalizar, precisamente, el milagro de todo ese cambio”, confiesa Marta Santamaría, el alma de este bonito proyecto.

Tras 8 años dedicada a la fotografía infantil y de recién nacido, Marta salió de la zona de confort y creó algo muy suyo en un acogedor y luminoso estudio en el corazón de Iturrama. "Aquí todos los días surge la magia", describe orgullosa esta fotógrafa pamplonesa. Desde su rincón mágico, es testigo día tras día de la imprevisibilidad de sus pequeños modelos. "Su naturalidad, sinceridad y desenfado hace que cada sesión me marque un poco la vida", cuenta.

Allí, en el número 30 de la calle Abejeras, ha conseguido diferenciarse con unas sesiones muy demandadas, las de embarazada. En ellas ofrece unas fotografías diferentes y especiales, que transmiten la ilusión que desprenden sus protagonistas en esa etapa tan efímera. “Retratando la fuerza y la ternura que desbordan”, afirma.

El talento fotográfico de Marta reside, además, en crear el clima perfecto para capturar con su cámara las más puras y bellas emociones y conseguir, así, materializar de alguna forma esos instantes que sus clientes guardarán para siempre en el corazón. ¿Cómo lo consigue? Se lo debe, en gran parte, a su faceta de “madre de dos torbellinos”. Gracias a ellos desarrolló la capacidad de empatizar con todas esas madres que confían en ella para guardar los primeros días de vida de ese retoño que ha puesto todo patas arriba. “Intento que todas las familias que pasan por el estudio se sientan en casa. Procuro, además, dar los tiempos que cada peque necesita y me esfuerzo por que cada familia se lleve lo mejor”, apunta. Con ese cóctel de empatía, cercanía y trato exquisito logra esas fotografías con alma que la caracterizan.

ESPECIAL COMUNIONES

Galerna Fotografía ofrece sesiones de recién nacido, primer cumpleaños, todas las etapas de la infancia, embarazada y, por supuesto, la campaña de navidad, momento en el que las familias aprovechan para felicitar las fiestas con las famosas postales temáticas.

Este año, además, Marta está muy ilusionada con la campaña de comuniones porque es su primera como Galerna y se estrena también como mamá de comulgante. Para la ocasión, ha preparado tres tipos de sesiones ideadas para cubrir las necesidades de todas las familias: la minisesión –ideal para quienes solo quieren tener un detalle que entregar en la comunión-, la sesión estándar -con la opción de que sea en exteriores o en interiores- y la premium –que lo tiene todo-. En cualquiera de las tres, ofrece la opción de realizar fotografías familiares o con hermanos, sin coste adicional.

En Expofamily mostrará su manera de hacer magia a través de la fotografía y resolverá las dudas de todo aquel que quiera inmortalizar emociones y momentos únicos y especiales a los que poder regresar. Además, tendrá un pequeño detalle para los pequeños de la casa y un regalo para las familias que decidan visitar su estudio este 2023.